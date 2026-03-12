Leonardo Jardim, à esquerda, conversa com o diretor de futebol José BotoGilvan de Souza / Flamengo
O meia, de 24 anos, tem contrato até 2029 e despertou o interesse do Mengão, que pode se aproveitar da atual situação financeira do clube de John Textor para fazer uma nova investida.
Para entender o contexto sobre o que o Botafogo deixou de ganhar financeiramente ao ficar fora da disputa da principal competição continental, se tivesse se classificado para a fase de grupos, o clube já teria garantido aos seus cofres pelo menos R$ 16 milhões, mais R$ 1,7 milhões por vitórias. Isso apenas na fase de grupos.
Caso se classificasse às oitavas, mais R$ 6,5 milhões entrariam nos cofres. No caso de chegar às quartas, a bolada seria de R$ 9,3 milhões, e, se conseguisse vaga na semifinal, o valor chegaria a R$ 12,3 milhões.
Mas não é só o Flamengo que tem interesse em Danilo.
O Flamengo também avalia outras opções no mercado, como Otávio, meia brasileiro naturalizado português, de 31 anos, que está de saída do Al-Qsiaah, da Arábia Saudita.
Enquanto ainda desfruta do cargo de diretor-técnico, José Boto avalia opções para reforçar o elenco com o técnico Leonardo Jardim.
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