Leonardo Jardim, à esquerda, conversa com o diretor de futebol José Boto - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, à esquerda, conversa com o diretor de futebol José BotoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/03/2026 12:59

A eliminação precoce do Botafogo na fase de pré-Libertadores 2026 deixa o clube de General Severiano mais enfraquecido financeiramente e exposto a propostas que podem tirar do alvinegro seus principais jogadores. É o caso do meia Danilo.



O meia, de 24 anos, tem contrato até 2029 e despertou o interesse do Mengão, que pode se aproveitar da atual situação financeira do clube de John Textor para fazer uma nova investida.



Para entender o contexto sobre o que o Botafogo deixou de ganhar financeiramente ao ficar fora da disputa da principal competição continental, se tivesse se classificado para a fase de grupos, o clube já teria garantido aos seus cofres pelo menos R$ 16 milhões, mais R$ 1,7 milhões por vitórias. Isso apenas na fase de grupos.



Caso se classificasse às oitavas, mais R$ 6,5 milhões entrariam nos cofres. No caso de chegar às quartas, a bolada seria de R$ 9,3 milhões, e, se conseguisse vaga na semifinal, o valor chegaria a R$ 12,3 milhões.



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No total, da fase de grupos à fase semifinal, o Botafogo deixou de arrecadar ao menos R$ 44,1 milhões, o que pode forçar a equipe a aceitar uma proposta pelo seu principal jogador para salvar os cofres alvinegros.



Mas não é só o Flamengo que tem interesse em Danilo.



O Palmeiras, que também monitora a situação do atleta, pode fazer uma proposta para repatriar o jogador que, de 2018 a 2020, colecionou passagens pela equipe alviverde.



O Flamengo também avalia outras opções no mercado, como Otávio, meia brasileiro naturalizado português, de 31 anos, que está de saída do Al-Qsiaah, da Arábia Saudita.



Enquanto ainda desfruta do cargo de diretor-técnico, José Boto avalia opções para reforçar o elenco com o técnico Leonardo Jardim.