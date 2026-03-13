Além de Filipe Luís, Diogo Linhares, preparador físico-chefe, também foi desligado do Flamengo. Com isso, Arthur Peixoto assumiu interinamente a condição de responsável pela preparação do elenco. Entretanto, o Flamengo ainda estuda a permanência ou não do atual preparador físico.
O técnico Leonardo Jardim tem o plano de realizar uma intertemporada durante a paralisação da Copa do Mundo focada na preparação física e, por isso, está de olho em Arthur e na forma como ele lida diariamente com o plano de atividades.
A ideia é avaliá-lo até a proximidade da Data Fifa para a Copa e assim determinar se Arthur segue à frente ou se o clube irá ao mercado contratar outro profissional.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.