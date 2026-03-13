Leonardo Jardim e auxiliar em treino no Ninho do Urubu - Adriano Fontes/Flamengo

Leonardo Jardim e auxiliar em treino no Ninho do UrubuAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 13/03/2026 10:32 | Atualizado 13/03/2026 10:49

Além de Filipe Luís, Diogo Linhares, preparador físico-chefe, também foi desligado do Flamengo. Com isso, Arthur Peixoto assumiu interinamente a condição de responsável pela preparação do elenco. Entretanto, o Flamengo ainda estuda a permanência ou não do atual preparador físico.



O técnico Leonardo Jardim tem o plano de realizar uma intertemporada durante a paralisação da Copa do Mundo focada na preparação física e, por isso, está de olho em Arthur e na forma como ele lida diariamente com o plano de atividades.



A ideia é avaliá-lo até a proximidade da Data Fifa para a Copa e assim determinar se Arthur segue à frente ou se o clube irá ao mercado contratar outro profissional.



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Por isso, José Boto já analisa nomes no mercado nacional e internacional para poder apresentar a Leonardo Jardim, que terá carta branca para escolher com quem trabalhará até o fim da temporada.



Até o momento, Arthur vem agradando, por isso tem grandes chances de permanecer no comando da preparação física rubro-negra.



Na 6ª colocação com 7 pontos, o Flamengo volta a campo neste sábado (14), às 20h30, no estádio Nilton Santos, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.