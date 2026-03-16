Rafael Leão deixou o campo irritadoAlberto Pizzoli / AFP
Rafael Leao, Allegri ile tartışıyor sezon sonu pic.twitter.com/uxihHYpXRr— Ｇａｌａ Ｍｕａｖｉｎｉ (@Galamuavini) March 16, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Rafael Leão deixou o campo irritadoAlberto Pizzoli / AFP
Rafael Leao, Allegri ile tartışıyor sezon sonu pic.twitter.com/uxihHYpXRr— Ｇａｌａ Ｍｕａｖｉｎｉ (@Galamuavini) March 16, 2026
Vídeo: jogador se irrita com substituição e rejeita abraço do próprio técnico
O goleiro ainda tentou acalmá-lo, mas não teve sucesso
Flamengo pode ter até 12 desfalques contra o Bragantino pelo Brasileirão
Semana de convocações impacta diretamente na montagem do time; Jorginho e De La Cruz podem retornar às seleções da Itália e do Uruguai
Botafogo corre para evitar novo transfer ban; entenda
Glorioso precisa pagar a segunda parcela da dívida pela contratação de Thiago Almada
Confederação da Ásia não descarta a presença do Irã na Copa do Mundo
País anunciou que não disputaria torneio nos Estados Unidos, mas não oficializou desistência
Entenda por que Millán ainda não estreou pelo Fluminense
Zagueiro ficou como opção no banco diante do Remo e do Athletico-PR
Musa do Grêmio revela gostar de sexo em local público: 'Falta dentro da Arena'
Bruna Lambertini faz sucesso com conteúdo adulto e recebe muitos pedidos dos fãs
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.