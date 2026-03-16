Rafael Leão deixou o campo irritado - Alberto Pizzoli / AFP

Rafael Leão deixou o campo irritadoAlberto Pizzoli / AFP

Publicado 16/03/2026 11:21

Itália - O atacante Rafael Leão não escondeu a irritação ao ser substituído na derrota do Milan para a Lazio por 1 a 0 no Estádio Olímpico de Roma, no domingo (15), pelo Campeonato Italiano. O goleiro Maignan tentou acalmá-lo, mas o camisa 10 continuou chateado e ainda rejeitou o abraço do técnico Massimiliano Allegri.

Confira abaixo:

Rafael Leao, Allegri ile tartışıyor sezon sonu pic.twitter.com/uxihHYpXRr — Ｇａｌａ Ｍｕａｖｉｎｉ (@Galamuavini) March 16, 2026

Ele deixou o campo para a entrada do centroavante Niclas Füllkrug aos 22 minutos da etapa complementar. O Milan já perdia por 1 a 0 naquele momento.

Atualmente, o time de Massimiliano Allegri soma 60 pontos e aparece na segunda colocação. A Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano com 68. A Lazio tem 40 e ocupa o nono lugar.