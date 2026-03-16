Bruna Lambertini é musa do Grêmio - Divulgação

Bruna Lambertini é musa do Grêmio Divulgação

Publicado 16/03/2026 09:29

Musa do Grêmio, Bruna Lambertini movimentou as redes sociais ao revelar que revelou que é adepta de experiências intensas e lugares nada convencionais para fazer sexo. A criadora de conteúdo adulto diz que já se aventurou em parques, praias, shoppings e ruas movimentadas, mas ainda falta um lugar em especial.



"Já fiz em muitos lugares, mas falta um que é o meu maior desejo: dentro da Arena do Grêmio", afirmou a musa.



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A loura, inclusive, admite que muitos fãs querem vê-la fazendo sexo no estádio do Grêmio.



"Muitos seguidores e assinantes sabem que sou ousada e gremista fanatica, por isso eles me pedem e até oferecem propostas financeiras altíssimas para eu ir na Arena (do Grêmio) gravar conteúdo. Estou avaliando e vamos ver o que dá para fazer", complementa.