Presidente do Vasco, Pedrinho ficou inconformado com a arbitragem - Dikran Sahagian / Vasco

Presidente do Vasco, Pedrinho ficou inconformado com a arbitragemDikran Sahagian / Vasco

Publicado 16/03/2026 07:57

depoimento como testemunha em boletim de ocorrência registrado pela delegacia da Polícia Civil no estádio.



"Fui abordado pelo presidente do Vasco, sr. Pedro Paulo de Oliveira, que de forma exaltada e com o dedo em riste disse as seguintes palavras: 'Você vai relatar na súmula tudo o que eu vou te falar, você sempre prejudica o Vasco quando a gente joga fora de casa, foi assim ano passado com o Palmeiras, na casa deles. Lá você prejudicou a gente e hoje aqui de novo, com os pênaltis que você deixou de marcar e com esses acréscimos. Você é arrogante, prepotente e soberbo. Sua forma de apitar é arrogante. Sua soberba vai preceder a sua queda'", escreveu o árbitro.

O árbitro de Cruzeiro x Vasco, Lucas Paulo Torezin, relatou na súmula o que disse o presidente vascaíno, Pedrinho, na confusão no acesso aos vestiários do Mineirão . Após o empate em 3 a 3 , a equipe de arbitragem prestoupela delegacia da Polícia Civil no estádio."Fui abordado pelo presidente do Vasco, sr. Pedro Paulo de Oliveira, que de forma exaltada e com o dedo em riste disse as seguintes palavras: 'Você vai relatar na súmula tudo o que eu vou te falar, você sempre prejudica o Vasco quando a gente joga fora de casa, foi assim ano passado com o Palmeiras, na casa deles. Lá você prejudicou a gente e hoje aqui de novo, com os pênaltis que você deixou de marcar e com esses acréscimos. Você é arrogante, prepotente e soberbo. Sua forma de apitar é arrogante. Sua soberba vai preceder a sua queda'", escreveu o árbitro.

a CBF concordou com as marcações da arbitragem. Afinal, o único lance que divulgou o áudio do VAR foi da expulsão de Barros, cujo cartão vermelho o



Ainda segundo Lucas Paulo Torezin na súmula, a polícia precisou proteger a equipe de arbitragem das reclamações de Pedrinho. E a confusão começou quando "seguranças do Vasco se aproximam da equipe de policiamento". Foi nesse momento em que "um dos policiais dispara um jato de spray de pimenta na direção do chão". Apesar da reclamação de Pedrinho sobre pênaltis não marcados para o Vasco,. Afinal, os, cujo cartão vermelho o técnico Renato Gaúcho concordou Ainda segundo Lucas Paulo Torezin na súmula, a polícia precisou proteger a equipe de arbitragem das reclamações de Pedrinho. E. Foi nesse momento em que "um dos policiais dispara um jato de spray de pimenta na direção do chão".

Na sequência, o presidente do Vasco se retira. Ainda segundo o árbitro, a equipe sofreu com "mal estar passageiro com tosse e ardência nos olhos" por causa do spray de pimenta.



Outras reclamações do Vasco

Pedrinho não foi o único dirigente vascaíno que confrontou a arbitragem para reclamar. Ainda segundo a súmula, o gerente Clauber Antunes Rocha, entrou no campo após a partida para reclamar do tempo de acréscimo, de 11 minutos, e recebeu cartão amarelo inicialmente porque o árbitro pensou que era um membro da comissão técnica.

"Eu estou gravando tudo, esses acréscimos foram um absurdo, não tem cabimento 11 minutos nesse jogo, não estou faltando com educação", relatou o árbitro sobre a fala d9o dirigente do Vasco.

Já o diretor de futebol Admar Lopes criticou a atuação de Lucas Paulo Torezin pelas marcações ao longo da partida. Inclusive, reclamou da não expulsão de um jogador do Cruzeiro.



"Venho em nome do Vasco falar que a atuação do senhor Lucas Torezin foi completamente inaceitável. Não é a primeira vez que ele nos apita, sobretudo nos jogos fora de casa, com a tendência de ser caseiro. Um lance claro para expulsão em cima do Tchê Tchê, que nem sequer foi ao ar. Tem dois pênalti sobre Robert Renan e Andrés Gómez. Não sei o que ele viu, mas foi completamente vergonhoso", disse Admar após a partida.