Brenner em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

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Rio — O atacante Brenner, autor de um dos gols do Vasco no empate contra o Cruzeiro em 3 a 3 neste domingo (15), elogiou o técnico Renato Gaúcho. Em entrevista após o jogo, no Mineirão, o jogador também falou em "retomar a confiança" e opinou que a equipe se entregou bastante, apesar de não ter conseguido os três pontos.

"Pensei que íamos sair com a vitória, mas sofremos o gol no final. Feliz pelo gol, mas tenho que trabalhar bastante para ajudar a equipe cada vez mais. O Renato é um grande treinador, vencedor e que veio nos ajudar", disse.

Em seguida, Brenner lembrou da passagem de Fernando Diniz. "A gente fica triste pela saída do Diniz, mas também feliz pela chegada do Renato, um cara vencedor que veio para nos ajudar. Nessa semana, ele tem nos ajudado bastante a retomar a confiança. Graças a Deus, os resultados estão começando a aparecer. Espero que a gente melhore cada vez mais."
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O atacante também afirmou que o Vasco se doou ao máximo em campo. "Não podemos esquecer que a equipe do Cruzeiro é bastante qualificada. Infelizmente, em dois cruzamentos, tomamos dois gols. É trabalhar para corrigir esses erros para não acontecer mais", concluiu.

O Cruz-Maltino volta a campo para enfrentar o Fluminense na próxima quarta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.