Brenner em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco
"Pensei que íamos sair com a vitória, mas sofremos o gol no final. Feliz pelo gol, mas tenho que trabalhar bastante para ajudar a equipe cada vez mais. O Renato é um grande treinador, vencedor e que veio nos ajudar", disse.
Em seguida, Brenner lembrou da passagem de Fernando Diniz. "A gente fica triste pela saída do Diniz, mas também feliz pela chegada do Renato, um cara vencedor que veio para nos ajudar. Nessa semana, ele tem nos ajudado bastante a retomar a confiança. Graças a Deus, os resultados estão começando a aparecer. Espero que a gente melhore cada vez mais."
O Cruz-Maltino volta a campo para enfrentar o Fluminense na próxima quarta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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