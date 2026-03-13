Cuiabano comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Palmeiras, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Palmeiras, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/03/2026 18:00

Rio - Cuiabano viveu o primeiro momento de brilho com a camisa do Vasco. Após um período de adaptação e recuperação física, o lateral-esquerdo foi decisivo para a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1 , nesta quinta-feira (12), em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão. Com a troca de comando, o jogador vive a expectativa de receber mais oportunidades e reencontra o técnico Renato Gaúcho em nova fase.

Não é a primeira vez que Cuiabano trabalha com Renato Gaúcho. O treinador foi responsável por promovê-lo ao profissional, no Grêmio, em 2023. Na época, era a terceira opção do elenco e, por isso, foi liberado para negociar com o Botafogo, em 2024. O próprio técnico não impediu a saída e, com isso, ele foi vendido por cerca de R$ 8 milhões para o Alvinegro.

O reencontro acontece pouco tempo depois, mas em momento bem diferente. Cuiabano se destacou pelo Botafogo, onde foi campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024, e depois vendido para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Emprestado até o fim deste ano, o lateral-esquerdo chegou para fazer concorrência a Lucas Piton, que dava sinais de oscilação e estava na mira do futebol turco.

"O (Lucas) Piton estava bem no jogo, infelizmente aconteceu o gol pelo lado dele. Cobro bastante a maneira que meus jogadores têm que marcar os adversários. Conheço o Cuiabano, foi meu jogador no Grêmio, e tirei o Piton para preservá-lo. Se ele ficasse seria vaiado a cada vez que tocasse na bola e isso poderia atrapalhá-lo e aos demais companheiros. Tenho quatro grandes laterais, dois na direita e dois na esquerda. Confio em todos eles", disse Renato Gaúcho.

Cuiabano chegou ao Vasco ainda sob o comando de Fernando Diniz, mas passou um por um período de recuperação física e quase não recebeu oportunidades. Desde a sua chegada, soma três jogos e, agora, um gol. Na partida contra o Palmeiras, atuou por 45 minutos — a sua maior minutagem até aqui, já que jogou apenas 20 minutos contra o Santos e outros 29 contra o Fluminense.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o Vasco encerrou um jejum de 11 anos, saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 15ª colocação, com quatro pontos. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (15), às 20h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão.