Rubens Franco é o técnico do Vasco no futebol feminino - João Gabriel Alves/Vasco

Rubens Franco é o técnico do Vasco no futebol femininoJoão Gabriel Alves/Vasco

Publicado 13/03/2026 15:30

Rio - Depois de uma boa participação da Copa Rio Feminina, o Vasco estreia neste final da semana no Brasileirão A2. O Cruz-Maltino terá pela frente o Ação-MT para dar o pontapé inicial na campanha que tem como grande objetivo o acesso para a primeira divisão.

Rubens Franco, técnico das Meninas da Colina, destacou a preparação feita visando a estreia na competição. O treinador valorizou a evolução da equipe desde a estreia na Copa Rio e como o torneio foi uma espécie de teste para o Brasileiro.

"Trabalhamos forte nos últimos meses pensando exatamente neste momento. Focamos em desenvolver todos os aspectos, físicos, técnicos, táticos e comportamentais, com o objetivo de começar em alto nível. A Copa Rio serviu para desenvolver a nossa equipe diante de grandes adversárias. Sinto que estamos preparados para fazer uma grande campanha", disse.

A estreia do Vasco será diante do Ação-MT, neste sábado (14), no Estádio Nivaldo Pereira, às 15h (de Brasília). Rubens pontuou a expectativa pelo primeiro jogo e a importância de começar a competição com um bom resultado dentro de casa, mas alertou que as Meninas da Colina não terão jogos fáceis pela frente neste Brasileirão A2.

"A semana de estreia é sempre diferente. A ansiedade existe, mas estamos trabalhando para transformar isso em motivação. Sabemos que a primeira partida é importante para começarmos bem. Todo grupo de trabalho entende que não existe jogo fácil no Brasileirão, mas temos que impor o nosso jogo para começar com uma vitória dentro de casa", finalizou o treinador.