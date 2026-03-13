Rubens Franco é o técnico do Vasco no futebol femininoJoão Gabriel Alves/Vasco
Rubens Franco, técnico do Vasco, projeta estreia no Brasileirão Feminino A2
Cruz-Maltino enfrenta o Ação-MT, neste sábado (14), no Estádio Nivaldo Pereira
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Atacante foi titular e deu assistência na vitória sobre o Palmeiras
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