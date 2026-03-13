Cuiabano comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Palmeiras, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Palmeiras, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/03/2026 10:25

"Muito feliz pelo momento e por ajudar o Vasco neste recomeço. Foram três pontos muito importantes. Espero que possamos dar continuidade no trabalho. Queria agradecer à torcida pelo apoio do início ao fim", declarou o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

"Fiquei contente com o primeiro gol. Sou muito grato a Deus, minha família, minha mãe e meu pai estavam aí. Sou muito grato mesmo", complementou.



O defensor não começou entre os titulares, mas foi acionado no intervalo por Renato Gaúcho, para a vaga de Lucas Piton. Ao todo, Cuiabano somou 42 ações com a bola, dois chutes ao gol, um passe decisivo e oito contribuições defensivas. Os números são do 'Sofascore'.