Cuiabano comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Palmeiras, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Contratado pelo Vasco na última janela de transferências, Cuiabano balançou a rede pela primeira vez e foi decisivo na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na última quinta-feira (12), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o lateral-esquerdo valorizou o resultado e comemorou o gol marcado pelo Cruz-Maltino. 
"Muito feliz pelo momento e por ajudar o Vasco neste recomeço. Foram três pontos muito importantes. Espero que possamos dar continuidade no trabalho. Queria agradecer à torcida pelo apoio do início ao fim", declarou o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.
"Fiquei contente com o primeiro gol. Sou muito grato a Deus, minha família, minha mãe e meu pai estavam aí. Sou muito grato mesmo", complementou. 
O defensor não começou entre os titulares, mas foi acionado no intervalo por Renato Gaúcho, para a vaga de Lucas Piton. Ao todo, Cuiabano somou 42 ações com a bola, dois chutes ao gol, um passe decisivo e oito contribuições defensivas. Os números são do 'Sofascore'.
Com a vitória, o Vasco chegou a quatro pontos e subiu para a 15ª posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, domingo (15), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela sexta rodada da competição nacional. 