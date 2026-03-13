Thiago Mendes em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

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Rio - O Vasco terá um desfalque de peso para encarar o Cruzeiro, no próximo domingo (15): Thiago Mendes. O capitão levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, de virada, em São Januário, na última quinta-feira (12), e precisará cumprir suspensão automática.

O camisa 23 foi advertido por perda de tempo, aos 40 minutos da etapa final. Antes, no Campeonato Brasileiro, já havia sido punido diante de Bahia e Santos. 
O volante tem acumulado boas atuações e é um dos pilares do Cruz-Maltino. Ele, inclusive, foi o responsável por balançar a rede e abrir os caminhos para o triunfo sobre o Verdão. Ao todo, Thiago Mendes disputou 11 jogos nesta temporada, sendo dez como titular.
Vasco e Cruzeiro vão se enfrentar às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela sexta rodada da competição nacional. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Gigante da Colina precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Neste momento, soma quatro pontos, em 15º lugar.