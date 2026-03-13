Thiago Mendes em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco
O camisa 23 foi advertido por perda de tempo, aos 40 minutos da etapa final. Antes, no Campeonato Brasileiro, já havia sido punido diante de Bahia e Santos.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Thiago Mendes em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco
Vasco terá desfalque de peso para enfrentar o Cruzeiro
Suspenso, Thiago Mendes não poderá atuar no próximo domingo (15), no Mineirão
David revela melhora no clima com Renato no Vasco: 'Mais leve'
Atacante foi titular e deu assistência na vitória sobre o Palmeiras
Cuiabano celebra vitória e primeiro gol pelo Vasco: 'Muito feliz'
Lateral-esquerdo foi decisivo na virada sobre o Palmeiras, em São Januário
Vídeo! Torcedor xodó do Vasco, menino Gui recebe o carinho de Renato Gaúcho em São Januário
Jovem conversou com novo técnico do Cruz-Maltino no banco de reservas do estádio
Thiago Mendes se destaca com atuação sólida e é ovacionado pela torcida do Vasco
Meia marcou um gol e teve bons números de marcação contra o Palmeiras
Após virada do Vasco, Renato revela como foi o papo com o grupo durante o intervalo
Thiago Mendes e Cuiabano marcaram no segundo tempo, e o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.