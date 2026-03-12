Thiago Mendes comemora seu primeiro gol com a camisa do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes comemora seu primeiro gol com a camisa do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 12/03/2026 22:11 | Atualizado 12/03/2026 22:51

Rio - Thiago Mendes parabenizou o time após a vitória do Vasco sobre o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário, na noite desta quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino saiu atrás, mas buscou a virada no primeiro tempo.

"Graças a Deus deu tudo certo. Fui coroado com um gol, mas tenho que dar parabéns à equipe. A equipe foi vencedora, se entregou o tempo todo em busca da vitória, a torcida veio para ver isso. Muita garra, determinação e o resultado positivo hoje", disse Thiago Mendes, que marcou pela primeira vez com a camisa do Vasco.

O primeiro tempo foi de equilíbrio em São Januário, mas o Palmeiras abriu o placar com Flaco López. Na etapa complementar, o Vasco dominou as ações e construiu a virada com gols do próprio Thiago Mendes e de Cuiabano.

"Acho que a força de vontade, a força de vencer. Sabíamos que tínhamos uma oportunidade, tínhamos que tirar o Vasco dessa situação lá embaixo, onde não merece estar. A força de vontade do grupo prevaleceu. Em uma oportunidade que tiveram no primeiro tempo, fizeram o gol. A gente voltou para o segundo tempo com a mesma entrega, a mesma luta e conseguiu a vitória", concluiu.