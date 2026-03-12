Thiago Mendes comemora seu primeiro gol com a camisa do VascoMatheus Lima / Vasco
Thiago Mendes exalta a equipe após Vasco x Palmeiras: 'Foi vencedora'
Cruz-Maltino derrotou o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário
Após virada do Vasco, Renato revela como foi o papo com o grupo durante o intervalo
Thiago Mendes e Cuiabano marcaram no segundo tempo, e o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário
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No primeiro jogo com Renato, Vasco vence o Palmeiras de virada e deixa o Z-4
Flaco López abriu o placar, mas Thiago Mendes e Cuiabano marcaram para o Cruz-Maltino
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Duelo marcará a estreia de Renato Gaúcho no comando do Cruz-Maltino
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Cruz-Maltino terá a estreia do técnico Renato Gaúcho, que deve alterar a estrutura da equipe
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A novidade passa a valer a partir do jogo desta quinta-feira (12), diante do Palmeiras, em São Januário
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