Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 12/03/2026 08:07

O Vasco enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira (12), às 19h30, em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade do Cruz-Maltino para a partida é a estreia do treinador Renato Gaúcho, enquanto o clube paulista, que vem de conquista do título estadual, deve rodar peças importantes do elenco.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube).

Como chega o Cruz-Maltino





Sendo assim, a provável escalação do Gigante da Colina é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Hugo Moura e Tchê Tchê; Johan Rojas, Andrés Gómez e David.



LEIA MAIS: Renato Gaúcho define Thiago Mendes como novo capitão do Vasco A tendência é que o novo técnico do clube coloque mais um jogador no meio-campo, para fortalecer o setor e dar mais solidez defensiva. Hugo Moura e Tchê Tchê receberam chances em atividades nos últimos dias, enquanto Thiago Mendes recebeu a braçadeira de capitão.Sendo assim, a provável escalação do Gigante da Colina é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Hugo Moura e Tchê Tchê; Johan Rojas, Andrés Gómez e David.

Provável escalação do Palmeiras

O treinador Abel Ferreira terá os desfalques de Maurício, Murilo e Vitor Roque por controle de carga. O time titular deve ter as inclusões de Bruno Fuchs e Sosa, além de Allan ou Felipe Anderson na vaga do meio-campo.



Portanto, o Palmeiras deve ir ao jogo com: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Arias (Felipe Anderson) e Allan; Sosa e Luighi (Flaco López).

Arbitragem

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Daniel Henrique da Silva Andrade

VAR: Diego Pombo Lopez