O Vasco enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira (12), às 19h30, em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade do Cruz-Maltino para a partida é a estreia do treinador Renato Gaúcho, enquanto o clube paulista, que vem de conquista do título estadual, deve rodar peças importantes do elenco.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube).
Como chega o Cruz-Maltino
A tendência é que o novo técnico do clube coloque mais um jogador no meio-campo, para fortalecer o setor e dar mais solidez defensiva. Hugo Moura e Tchê Tchê receberam chances em atividades nos últimos dias, enquanto Thiago Mendes recebeu a braçadeira de capitão.
Sendo assim, a provável escalação do Gigante da Colina é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Hugo Moura e Tchê Tchê; Johan Rojas, Andrés Gómez e David.
O treinador Abel Ferreira terá os desfalques de Maurício, Murilo e Vitor Roque por controle de carga. O time titular deve ter as inclusões de Bruno Fuchs e Sosa, além de Allan ou Felipe Anderson na vaga do meio-campo.
Portanto, o Palmeiras deve ir ao jogo com: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Arias (Felipe Anderson) e Allan; Sosa e Luighi (Flaco López).
Arbitragem
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Daniel Henrique da Silva Andrade VAR: Diego Pombo Lopez
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