Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

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Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (12). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a estreia de Renato Gaúcho no comando técnico do Cruz-Maltino.
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A lista conta com as ausências de Carlos Cuesta e Pablo, que estavam presentes no clássico com o Fluminense, pela semifinal do Carioca. Jair e Matheus Carvalho seguem fora, lesionados. Como novidade, aparecem o goleiro Phillipe Gabriel e JP, que não figuraram na última lista.

A tendência é que o estreante Renato Gaúcho faça mudanças no time titular. Saldivia é o principal candidato para substituir Cuesta, e a equipe pode atuar com três volantes. Hugo Moura e Tchê Tchê foram avaliados entre os titulares, ao lado de Thiago Mendes.
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Veja os relacionados do Vasco

Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Phillipe Gabriel;
Defensores: Cuiabano, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Saldivia;
Meio-Campistas:
Barros, Hugo Moura, JP, Matheus França, Nuno Moreira, Rojas, Tchê Tchê e Thiago Mendes;
Atacantes:
Adsonc, Andrés Gómez, Brenner, David,  Hinestroza e Spinelli.
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Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa
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