Renato também explicou a substituição de Lucas Piton no intervalo - Reprodução/VascoTV

Renato também explicou a substituição de Lucas Piton no intervaloReprodução/VascoTV

Publicado 12/03/2026 22:50

Rio - Renato Gaúcho revelou como foi a conversa com os jogadores do Vasco durante o intervalo da partida contra o Palmeiras. O Cruz-Maltino sofreu um gol na reta final do primeiro tempo, mas virou a partida na etapa complementar e venceu o Alviverde por 2 a 1 em São Januário, na noite desta quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro.

"Tivemos um primeiro tempo que praticamente o Palmeiras teve apenas uma oportunidade, aproveitaram. Elogiei meu grupo no intervalo do jogo, falei que estávamos bem e que a gente iria conseguir, no mínimo, o empate, pelo que estávamos jogando. Falei para eles também que daqui a pouco vou mudar a parte tática, vou colocar o time um pouco mais para frente dependendo do que estiver acontecendo no jogo", disse Renato Gaúcho.

"Então, nós abrimos jogamos praticamente com um meia, com três atacantes. Conseguimos o gol de empate e depois o gol da vitória. O grupo junto com os torcedores estão de parabéns. Falei para eles: hoje, o Vasco virou um jogo aqui em São Januário e não foi qualquer jogo, viramos o jogo. Com certeza o Palmeiras vai brigar pelo título pelo grupo que tem", completou.

O Vasco oficializou a contratação de Renato Gaúcho em 3 de março. No dia seguinte, Portaluppi se apresentou e comandou o primeiro treino no CT Moacyr Barbosa.

"A gente procurou aproveitar esses dias que tivemos para treinar. Treinamos um pouco de tudo: a parte física; a parte técnica, principalmente a parte tática, jogadas ensaiadas. Então, nós procuramos aproveitar esse tempo. Acho que deu certo. Na apresentação, pedi para o torcedor apoiar. O torcedor hoje foi fundamental. O lado do torcedor foi fundamental pela postura do nosso time dentro do campo".

"Eu falei para eles: se vocês se entregarem, correrem, se ajudarem, demonstrarem vontade, o torcedor não vai vaiar, vai vir com vocês. O torcedor foi fundamental hoje, está de parabéns. Meu grupo está de parabéns também pelo que fizeram dentro do campo".

Leia mais: Negociação para venda da SAF do Vasco avança

Na coletiva, ele também explicou a substituição de Lucas Piton. A torcida vaiou o lateral-esquerdo por causa do gol do Palmeiras. No retorno do intervalo, o técnico voltou com Cuiabano, que anotou o gol da virada do Cruz-Maltino. O primeiro gol do Vasco veio dos pés de Thiago Mendes.

"O Piton estava muito bem no jogo. Infelizmente aconteceu o gol pelo lado dele. Eu cobro bastante e cobrei nesses dias todos a maneira como meus jogadores têm que marcar os adversários no momento que o cara é canhoto e no momento que é destro. O gol saiu pelo lado do Piton, mas estava bem na partida. Tirei no intervalo no jogo. O Cuiabano também é um grande jogador, foi meu jogador lá no Grêmio".

"Foi mais para preservar o Piton. Se ele continuasse - falei para ele no intervalo do jogo -, toda vez que continuasse na bola, principalmente aqui na frente do nosso torcedor, ele iria receber as vaias e isso poderia atingir os companheiros. Tirei mais por preservá-lo. Até porque tenho quatro grande laterais: dois do lado direito e dois do lado esquerdo. Confio em qualquer um deles'.