Cuiabano - Vasco - Matheus Lima/Vasco

Cuiabano - VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 12/03/2026 21:31 | Atualizado 12/03/2026 22:53

Rio - O Vasco venceu em seu primeiro jogo após a chegada do técnico Renato Gaúcho. Na noite desta quinta-feira (12), o Cruz-Maltino bateu o Palmeiras de virada por 2 a 1 em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López abriu o placar para o Alviverde na reta final do primeiro tempo. Já na etapa complementar, Thiago Mendes e Cuiabano marcaram para colocar o Gigante da Colina em vantagem.

Com o resultado, o Vasco encerrou um longo jejum de vitória sobre o Palmeiras - a última havia sido em 2015 . Além disso, o time deixou não só a lanterna como também a zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino soma quatro pontos e aparece na 15ª posição. Já o Palmeiras deixou a liderança. Os paulistas estão em segundo, com dez pontos.

Agora, o Gigante da Colina volta as atenções para a próxima rodada do Brasileirão. A equipe de Renato Gaúcho vai enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo (15), a partir das 20h30, no Mineirão.

O jogo

Vasco e Palmeiras fizeram um primeiro tempo equilibrado em São Januário. A equipe de Renato Gaúcho teve um começo melhor e conseguiu pressionar o Alviverde, que inicialmente não conseguia sair para o jogo.

Passada essa pressão inicial, o Palmeiras começou a ter mais a bola e respirar em campo. Com as ações equilibradas, o Alviverde abriu o placar em São Januário com o talento de Flaco López.

Aos 40 minutos, o atacante recebeu o passe de Marlon Freitas, se livrou da marcação de Andrés Gómez e Lucas Piton e, já dentro da área, finalizou no canto direito de Léo Jardim.

Na etapa complementar, o jogo mudou. Isso porque o Vasco voltou em busca do gol, enquanto o Palmeiras apenas se defendia.

Aos 18 minutos, o Cruz-Maltino encaixou uma boa jogada e deixou tudo igual no marcador. Thiago Mendes tabelou com David, invadiu a área e teve tranquilidade para finalizar e anotar o primeiro gol do Vasco na partida.

O Vasco se animou com o empate, e o Palmeiras seguia com uma postura apática. O apetite do Gigante da Colina foi recompensado aos 29 minutos, com o gol de Cuiabano, que entrou na vaga de Piton para o segundo tempo.

O lateral recebeu a bola pelo lado esquerdo, avançou em direção ao meio e tocou para Paulo Henrique, que invadiu a área. O camisa 96, por sua vez, devolveu para o próprio Cuiabano finalizar com o gol aberto.

Diante da desvantagem, o Palmeiras conseguiu aparecer mais no ataque. Nos acréscimos, o Alviverde conseguiu levar perigo, mas não foi suficiente.