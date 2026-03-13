Renato Gaúcho e Menino Gui em São Januário - Reprodução / Instagram

Renato Gaúcho e Menino Gui em São JanuárioReprodução / Instagram

Publicado 13/03/2026 08:52 | Atualizado 13/03/2026 08:57

Rio — Guilherme Gandra Moura, o menino Gui, torcedor xodó do Vasco, conversou com Renato Gaúcho no gramado de São Januário e deu as boas vindas ao técnico, que fez sua estreia pelo Cruz-Maltino nesta quinta-feira (12), na vitória sobre o Palmeiras

Em vídeo publicado nas redes sociais, o rapaz de 11 anos andou em direção ao treinador no banco de reservas e falou por alguns segundos com ele. "Seja muito bem-vindo, querido Renato Gaúcho", escreveu o jovem, na descrição da postagem.

fotogaleria

Depois do cumprimento, o Cruz-Maltino conseguiu vencer o jogo com gols de Thiago Mendes e Cuiabano. Com isso, a equipe chegou aos quatro pontos e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Depois do cumprimento, o Cruz-Maltino conseguiu vencer o jogo com gols de Thiago Mendes e Cuiabano. Com isso, a equipe chegou aos quatro pontos e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Sobre o torcedor

O menino Gui luta contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara que provoca feridas em sua pele. Em 2023, o garoto viralizou em um vídeo nas redes sociais reencontrando a mãe após passar 16 dias em coma induzido.



Desde então, o jovem passou a frequentar jogos do Vasco e receber o carinho de jogadores e torcedores, se tornando amuleto do clube. O carisma do garoto conquistou até mesmo os torcedores de outros times.