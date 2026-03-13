Thiago Mendes comemora gol contra Palmeiras - Reprodução / Instagram

Thiago Mendes comemora gol contra PalmeirasReprodução / Instagram

Publicado 13/03/2026 07:36





O atleta acertou 46 de 47 passes, incluindo todos os quatro passes longos que tentou, além de ter ganhado cinco de seis duelos e conseguido quatro desarmes, de acordo com a plataforma de estatísticas "SofaScore". Rio — O meia Thiago Mendes foi um dos grandes destaques da virada do Vasco contra o Palmeiras por 2 a 1 nesta quinta-feira (12) , em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ter marcado o primeiro gol da equipe, o jogador, que vestiu a braçadeira de capitão, dominou o meio-campo e saiu aplaudido pela torcida cruz-maltina.O atleta acertou 46 de 47 passes, incluindo todos os quatro passes longos que tentou, além de ter ganhado cinco de seis duelos e conseguido quatro desarmes, de acordo com a plataforma de estatísticas "SofaScore".

No gol que empatou o jogo, o seu primeiro com a camisa do Vasco, aos 18 minutos do segundo tempo, ele avançou na intermediária, tabelou com David, invadiu a área e tocou no canto, sem chances para o goleiro Carlos Miguel.

O GOL DE THIAGO MENDES #VascoDaGama pic.twitter.com/5c0TFkILdk — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 13, 2026

Em entrevista após a partida, Thiago exaltou o trabalho conjunto da equipe. "Graças a Deus deu tudo certo. Fui coroado com um gol, mas tenho que dar parabéns à equipe. A equipe foi vencedora, se entregou o tempo todo em busca da vitória, a torcida veio para ver isso. Muita garra, determinação e o resultado positivo hoje", disse.



O técnico Renato Gaúcho o elogiou na coletiva, dizendo que ele foi "muito bem", assim como torcedores vascaínos, que se renderam ao meia. "Jogador inteligente", afirmou um internauta. "Gol de videogame", celebrou outro seguidor.

Revelado pelo Goiás em 2010, o atleta de 33 anos tem passagens pelo São Paulo, além de Lyon e Lille, do futebol francês. Ele chegou ao Vasco em 2025 e se tornou peça importante no time.