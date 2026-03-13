David deu assistência para o gol de Thiago Mendes, na partida contra o Palmeiras - Reprodução/Instagram

David deu assistência para o gol de Thiago Mendes, na partida contra o PalmeirasReprodução/Instagram

Publicado 13/03/2026 13:16

Rio - Após 11 anos, o Vasco encerrou o jejum e venceu o Palmeiras, de virada, por 2 a 1 , em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão. A vitória coroou a estreia de Renato Gaúcho como novo treinador da equipe e serviu para recuperar a confiança de jogadores que vinham tendo pouca minutagem e uma sequência de maus resultados.

Um desses jogadores foi David, pouco utilizado por Fernando Diniz e titular na partida contra o Palmeiras. O atacante comentou sobre o clima de cobrança com o antigo treinador e admitiu que as cobranças pesaram no dia a dia. Além disso, também destacou a mudança de ambiente com a chegada de Renato Gaúcho.

"Não é sobre o Diniz, mas acho que a gente já tem muita cobrança fora do campo, e quando tem um clima assim também, de muita cobrança dentro, acho que pesa um pouco (...) Ele (Renato) dá essa liberdade da gente opinar. Tenta passar o que aprendeu, mas fala ''eu não sou o dono da verdade, também escuto opiniões'. Acho que isso motivou a gente. O clima está bem mais leve", disse o atacante.

Substituído somente aos 24 minutos do segundo tempo, depois de ter dado a assistência para o primeiro gol do Vasco, em tabelinha com o novo capitão da equipe Thiago Mendes, David celebrou a chance de começar jogando e falou sobre as diferenças entre os estilos de jogo dos dois treinadores.

"Estou tendo oportunidade com o Renato. Acho que é o estilo de jogo, né? O Diniz tem o estilo e a forma dele, sempre respeitei, tentei ajudar como pude, mas acho que não era muito do meu estilo buscar a bola mais atrás, tentar sair jogando. Hoje, tivemos muitas ligações diretas, consegui ganhar algumas e manter a posse", afirmou o atacante.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o Vasco saiu do Z4 e subiu para a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. O Cruzmaltino entra em campo novamente contra o Cruzeiro, no próximo domingo (15), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão.