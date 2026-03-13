David deu assistência para o gol de Thiago Mendes, na partida contra o PalmeirasReprodução/Instagram
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