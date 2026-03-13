Renato Gaúcho é o técnico do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho é o técnico do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 13/03/2026 15:55

Rio - Uma das novidades no Vasco com a chegada de Renato Gaúcho foi a mudança de capitão do time. Na vitória do Cruz-Maltino sobre o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário, na quinta-feira (12), a braçadeira ficou com o volante Thiago Mendes e não com Léo Jardim. Portaluppi destacou que o camisa 1 segue como um dos líderes do grupo, mas explicou que não quer um goleiro com a faixa.

"Eu tive uma conversa com o Léo (Jardim) juntamente com o grupo. Quando cheguei ao Grêmio em 2010, o (goleiro) Victor era capitão do time, e ele estava na seleção brasileira. Falei a mesma coisa que disse para o Léo: 'Victor, goleiro meu não pode ser capitão'. Por inúmeros motivos, principalmente... O goleiro não pode sair toda hora da área. Não dá para sair toda hora da área".

"Daqui a pouco toma um cartão amarelo, daqui a pouco o adversário bate rápido a falta, daqui a pouco eu estou tomando o gol. Então, goleiro não pode sair toda hora da área. Respeito, falei para o Léo, vai continuar sendo um dos líderes, sem dúvida alguma, mas o meu capitão tem que estar presente fora da área, no meio dos dez".

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Durante a entrevista coletiva, Renato também contou por que Thiago Mendes foi o capitão e revelou que vai "rodar" a braçadeira.

"No momento é o Thiago (Mendes), daqui a pouco pode ser um outro, vou rodar um pouco. Para essa partida achei ele viável. E foi muito bem como capitão e também pelo futebol que jogou".

O treinador ainda brincou e disse que uma exceção seria Rogério Ceni, caso treinasse o São Paulo na época em que o goleiro ainda estava na ativa.

"Quando cheguei ao Fluminense, tive a mesma conversa com o Fábio, falei exatamente isso. Hoje em dia - não tenho nada contra - é: 'ah, o goleiro é o capitão, mas ele fala que fulano me representa como capitão'. Dá logo a faixa de capitão para o cara. O árbitro vai ter mais respeito por ele, os companheiros estarão do lado dele".

"Uma exceção seria se um dia ne época eu treinasse o São Paulo com o Rogério Ceni. Aí não dá para bater de frente (risos)".