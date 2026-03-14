Renato Gaúcho comanda atividades junto ao elenco do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
O último triunfo do Gigante da Colina no histórico recente do duelo em Minas Gerais foi pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em novembro de 2017. Na ocasião, a equipe era comandada por Zé Ricardo e venceu no Mineirão com gol do zagueiro Paulão.
Desde então, em oito jogos entre os times com o Vasco como visitante, o Cruzeiro venceu quatro, com quatro empates. As partidas foram válidas pela Libertadores, Série A e Série B.
Veja as partidas
Cruzeiro 1x1 Vasco - Campeonato Brasileiro 2024
Cruzeiro 2x2 Vasco - Campeonato Brasileiro 2023
Cruzeiro 3x0 Vasco - Série B 2022
Cruzeiro 2x1 Vasco - Série B 2021
Cruzeiro 1x0 Vasco - Campeonato Brasileiro 2019
Cruzeiro 1x1 Vasco - Campeonato Brasileiro 2018
Cruzeiro 0x0 Vasco - Libertadores 2018
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