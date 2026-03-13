Parceria entre Vasco e a Casa do Marinheiro

Rio - O Vasco anunciou, nesta sexta-feira (13), uma parceria com a Casa do Marinheiro, que passará a ser o novo Centro de Treinamento do futebol feminino. O espaço será usado tanto pela equipe profissional quanto pelas categorias de base.
"Vamos poder usar toda a estrutura que é oferecida aqui. Vamos conseguir desenvolver o trabalho do futebol feminino tanto profissional quanto da base no mesmo local. Era um desejo otimizar toda a estrutura, os profissionais e linkar tudo que nós já fazemos de forma separada num local só", disse a Coordenadora Geral do futebol feminino do Cruz-Maltino, Simone Lourenço, à 'Vasco TV'.
O clube confirmou que as categorias de base já iniciaram a rotina de treinamentos na Casa do Marinheiro. O local deve passar a recebe o dia a dia da equipe profissional no fim de março.
"Antes de nós fazermos essa parceria, a base estava treinando em Deodoro, e o profissional fazendo os treinos em São Januário, Artsul e Caxias. Com a vinda para cá, vamos otimizar o tempo de deslocamento que tínhamos, que diminuía o tempo de descanso das atletas e da comissão", afirmou Simone.
"Juntando todas as atividades aqui, vamos poder desenvolver um trabalho mais coletivo realmente, verdadeiro, do profissional com a base, integrando filosofia, profissionais e também a participação de atletas. Nós desejamos também que as atletas que vão estar desenvolvendo no sub-20 possam participar com mais frequência dos treinos junto com o profissional", completou.