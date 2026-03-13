Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, brinca com Jhon Arias, do Palmeiras, após vitória do Vasco - Reprodução

Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, brinca com Jhon Arias, do Palmeiras, após vitória do Vasco Reprodução

Publicado 13/03/2026 17:04 | Atualizado 13/03/2026 17:18

Rio - Após a vitória do Vasco sobre o Palmeiras por 2 a 1, nesta última quinta-feira (12), em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão, Carol Portaluppi aproveitou para provocar um velho conhecido. A filha de Renato Gaúcho alfinetou o jogador colombiano, que trabalhou com o seu pai no Fluminense, em 2025.



“Não posso ir embora antes de dar um recado... Jhon (Arias), meu amigo, muito bom te ver. Volte sempre”, disse Carol Portaluppi.





Renato Gaúcho treinou Jhon Arias enquanto ainda comandava o Fluminense em 2025. Durante o período no Tricolor, disputou 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas, e chegou à semifinal do Copa do Mundo de Clubes da FIFA, sendo derrotado pelo Chelsea, campeão daquela edição, por 2 a 0.



Carol Portaluppi também valorizou o pai na vitória do Cruz-Maltino e afirmou que o treinador tem mérito no triunfo:



“Mérito dos jogadores, óbvio, mas muito mérito do meu pai. Ele merece todo o reconhecimento do mundo. Ele é muito incrível. Eu tenho muito orgulho dele. Eu sei que ele é f***. Eu estava cheia de superstições hoje. Cores, não podia fazer isso ou aquilo. Deu certo”, disse. Leia mais: Entenda a decisão de Renato Gaúcho sobre o capitão do Vasco Renato Gaúcho treinou Jhon Arias enquanto ainda comandava o Fluminense em 2025. Durante o período no Tricolor, disputou 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas, e chegou à semifinal do Copa do Mundo de Clubes da FIFA, sendo derrotado pelo Chelsea, campeão daquela edição, por 2 a 0.Carol Portaluppi também valorizou o pai na vitória do Cruz-Maltino e afirmou que o treinador tem mérito no triunfo:“Mérito dos jogadores, óbvio, mas muito mérito do meu pai. Ele merece todo o reconhecimento do mundo. Ele é muito incrível. Eu tenho muito orgulho dele. Eu sei que ele é f***. Eu estava cheia de superstições hoje. Cores, não podia fazer isso ou aquilo. Deu certo”, disse.