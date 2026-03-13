Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, brinca com Jhon Arias, do Palmeiras, após vitória do Vasco Reprodução

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Rio - Após a vitória do Vasco sobre o Palmeiras por 2 a 1, nesta última quinta-feira (12), em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão, Carol Portaluppi aproveitou para provocar um velho conhecido. A filha de Renato Gaúcho alfinetou o jogador colombiano, que trabalhou com o seu pai no Fluminense, em 2025.

“Não posso ir embora antes de dar um recado... Jhon (Arias), meu amigo, muito bom te ver. Volte sempre”, disse Carol Portaluppi.
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Renato Gaúcho treinou Jhon Arias enquanto ainda comandava o Fluminense em 2025. Durante o período no Tricolor, disputou 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas, e chegou à semifinal do Copa do Mundo de Clubes da FIFA, sendo derrotado pelo Chelsea, campeão daquela edição, por 2 a 0.

Carol Portaluppi também valorizou o pai na vitória do Cruz-Maltino e afirmou que o treinador tem mérito no triunfo:

“Mérito dos jogadores, óbvio, mas muito mérito do meu pai. Ele merece todo o reconhecimento do mundo. Ele é muito incrível. Eu tenho muito orgulho dele. Eu sei que ele é f***. Eu estava cheia de superstições hoje. Cores, não podia fazer isso ou aquilo. Deu certo”, disse.
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O Vasco retorna a campo no próximo domingo (15), contra o Cruzeiro, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.