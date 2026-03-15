Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 15/03/2026 08:35

Rio - Cruzeiro e Vasco medem forças neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), em duelo direto para escapar das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, a Raposa busca somar seus primeiros três pontos na competição, enquanto o Cruz-Maltino chega embalado pela estreia positiva de Renato Gaúcho e tenta consolidar uma sequência de bons resultados.

Onde assistir?

A partida será transmitida pela Record, CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).



Como chega o Cruzeiro?

O Cruzeiro amarga seu pior início na era dos pontos corridos, somando apenas dois pontos em cinco rodadas após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. Apesar do título estadual, o momento de instabilidade é acentuado por desfalques importantes: Matheus Cunha assume a meta na ausência do lesionado Cássio, enquanto Lucas Romero e Kaio Jorge continuam fora de combate.



O reforço fica por conta de William, que retoma a lateral direita após suspensão. Sob pressão, Tite confia no talento de Matheus Pereira e Gerson para municiar o ataque, que terá Neiser Villarreal ou Chico da Costa. A Raposa joga pela vitória para ultrapassar o rival carioca e iniciar sua reação no campeonato.

Como chega o Vasco?

Já o Vasco chega a Belo Horizonte com a confiança renovada após vencer o Palmeiras por 2 a 1, de virada. A partida que marcou a estreia de Renato Gaúcho foi determinante para afastar o clube da amarga lanterna da competição. Na 15ª posição com quatro pontos, o Cruz-Maltino tem a chance de consolidar uma reação e se afastar do Z-4.



O histórico recente na capital mineira impõe um tabu incômodo aos cariocas, que não vencem o Cruzeiro como visitante há mais de oito anos. O último triunfo ocorreu em novembro de 2017, pelo placar de 1 a 0, na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A hegemonia celeste soma quatro vitórias e quatro empates em oito jogos.



Cruzeiro x Vasco

Data e hora: 14/03/2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Minas Gerais (MG)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

CRUZEIRO: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Gerson e Matheus Pereira; Néiser (Chico da Costa). Técnico: Tite.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Barros e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.