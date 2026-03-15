Presidente do Vasco, Pedrinho - Reprodução / Vasco TV

Presidente do Vasco, Pedrinho Reprodução / Vasco TV

Publicado 15/03/2026 23:35

O presidente do Vasco, Pedrinho, se envolveu em uma confusão após o empate em 3 a 3 contra o Cruzeiro neste domingo (15). O dirigente bateu boca com o árbitro Lucas Paulo Torezin no túnel de acesso ao vestiário do Mineirão, reclamando de dois pênaltis não marcados, quando um policial usou spray de pimenta para tentar acalmá-los, segundo o "ge".



"Inacreditável o que você fez hoje. Dois pênaltis", declarou Pedrinho, durante a discussão, enquanto era contido por seguranças.

O clima de tensão começou ainda durante o jogo. Os reservas do Vasco estavam reclamando de decisões da arbitragem, o que custou a expulsão de um integrante da comissão técnica de Renato Gaúcho. Depois, Torezin distribuiu cartões em uma briga entre jogadores dos dois times.

A discussão seguiu até o túnel de acesso ao vestiário do Mineirão, quando Pedrinho entrou e tentou discutir com o juiz.