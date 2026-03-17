Cuiabano com a camisa do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Cuiabano com a camisa do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 17/03/2026 16:05

Um dos reforços do Vasco para a temporada de 2026, Cuiabano alcançou uma marca importante na carreira. No empate em 3 a 3 com o Cruzeiro no Mineirão, no domingo (15), o lateral-esquerdo completou 100 jogos como profissional.





"Chegar a esse número vestindo a camisa do Vasco tem um significado muito grande para mim. É um clube gigante, com uma torcida muito apaixonada, e você sente o peso e a responsabilidade quando entra em campo. Tenho muito orgulho desses 100 jogos, mas ao mesmo tempo tenho uma fome muito grande de continuar evoluindo e escrever uma história bonita aqui", disse Cuiabano.



Revelado pelo Grêmio, o lateral estreou como profissional em 2023. Pelo clube gaúcho, disputou 18 jogos e marcou dois gols. Em 2024, foi transferido para o Botafogo, onde teve maior sequência na carreira: foram 77 partidas, com dez gols e sete assistências. Ele também fez parte das conquistas da Copa Libertadores e do Brasileirão.



Posteriormente, foi negociado com o Nottingham Forest, mas não recebeu oportunidades e retornou ao Botafogo por empréstimo até o fim de 2025. Leia mais: Barros se manifesta após gols e expulsão: 'Futebol nos ensina todos os dias' "Chegar a esse número vestindo a camisa do Vasco tem um significado muito grande para mim. É um clube gigante, com uma torcida muito apaixonada, e você sente o peso e a responsabilidade quando entra em campo. Tenho muito orgulho desses 100 jogos, mas ao mesmo tempo tenho uma fome muito grande de continuar evoluindo e escrever uma história bonita aqui", disse Cuiabano.Revelado pelo Grêmio, o lateral estreou como profissional em 2023. Pelo clube gaúcho, disputou 18 jogos e marcou dois gols. Em 2024, foi transferido para o Botafogo, onde teve maior sequência na carreira: foram 77 partidas, com dez gols e sete assistências. Ele também fez parte das conquistas da Copa Libertadores e do Brasileirão.Posteriormente, foi negociado com o Nottingham Forest, mas não recebeu oportunidades e retornou ao Botafogo por empréstimo até o fim de 2025.

Atualmente, Cuiabano está emprestado ao Vasco até o fim da temporada, e o clube carioca tem opção de compra fixada em 10 milhões de euros (cerca de R$ 60,4 milhões). Desde sua chegada, disputou quatro jogos e marcou um gol.