Cuiabano com a camisa do VascoMatheus Lima/Vasco
"Chegar a esse número vestindo a camisa do Vasco tem um significado muito grande para mim. É um clube gigante, com uma torcida muito apaixonada, e você sente o peso e a responsabilidade quando entra em campo. Tenho muito orgulho desses 100 jogos, mas ao mesmo tempo tenho uma fome muito grande de continuar evoluindo e escrever uma história bonita aqui", disse Cuiabano.
Revelado pelo Grêmio, o lateral estreou como profissional em 2023. Pelo clube gaúcho, disputou 18 jogos e marcou dois gols. Em 2024, foi transferido para o Botafogo, onde teve maior sequência na carreira: foram 77 partidas, com dez gols e sete assistências. Ele também fez parte das conquistas da Copa Libertadores e do Brasileirão.
Posteriormente, foi negociado com o Nottingham Forest, mas não recebeu oportunidades e retornou ao Botafogo por empréstimo até o fim de 2025.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.