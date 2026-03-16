Barros marcou duas vezes no empate com o Cruzeiro - Matheus Lima/Vasco

Barros marcou duas vezes no empate com o CruzeiroMatheus Lima/Vasco

Publicado 16/03/2026 16:00

Rio - A chegada de Renato Gaúcho trouxe confiança e mudou o ambiente no Vasco. Nas primeiras semanas de trabalho, o treinador buscou encontrar um equilíbrio defensivo e mexeu com a estrutura do time. Com isso, os volantes ganharam protagonismo e vivem fase artilheira.

Nos primeiros testes, Renato Gaúcho apostou em uma formação com três volantes. Na estreia, o Vasco entrou em campo com Hugo Moura, Tchê Tchê e Thiago Mendes, que foi escolhido para ser o capitão. Mendes, aliás, fez o primeiro gol da vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, em São Januário.

Já no segundo jogo, o treinador colocou Barros de volta ao time titular ao lado de Hugo Moura e Tchê Tchê. O jovem, que foi preservado após se tornar alvo de críticas, marcou duas vezes. Mas quase virou vilão após ser expulso. Mesmo assim, o Vasco empatou com o Cruzeiro por 3 a 3, no Mineirão.

Dos cinco gols marcados pelo Vasco desde a chegada de Renato Gaúcho, três foram dos volantes. Com a mudança no esquema, os volantes se tornaram responsáveis pela construção e tem entrado mais na área — algo feito pelo treinador durante sua passagem no Fluminense, no ano passado.

Com o resultado, o Vasco chegou a cinco pontos e subiu para a 15ª colocação do Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Fluminense, na quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada. O jogo marcará o reencontro de Renato Gaúcho com o Tricolor das Laranjeiras.