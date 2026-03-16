Barros marcou duas vezes no empate com o CruzeiroMatheus Lima/Vasco
Volantes do Vasco ganham protagonismo e vivem fase artilheira após chegada de Renato
Mudança na estrutura foi determinante para crescimento dos meias
Barros se manifesta após gols e expulsão: 'Futebol nos ensina todos os dias'
Volante virou a partida para o Vasco, mas recebeu o vermelho pouco depois
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Vasco prioriza recuperar jogadores e analisa reforço para o meio do ano
Renato Gaúcho tem quatro pontos em dois jogos pelo Cruz-Maltino
Vasco encaminha ofício à CBF por causa da arbitragem e vai se reunir com comissão
Documento detalha os lances contestados pelo Cruz-Maltino
Árbitro relata ofensas de Pedrinho em confusão após Cruzeiro x Vasco
Equipe de arbitragem prestou depoimento em delegacia após o ocorrido no Mineirão
Renato Gaúcho comenta lance da expulsão de Barros: 'É um garoto, comete erros normais'
Treinador destacou que o Cruzeiro tem equipe qualificada e valorizou empate em 3 a 3
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