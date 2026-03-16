Cauan Barros beija o escudo após marcar pelo Vasco - Matheus Lima/Vasco

Cauan Barros beija o escudo após marcar pelo VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 16/03/2026 19:00 | Atualizado 16/03/2026 19:04

Rio - Barros se manifestou nesta segunda-feira (16), um dia depois de ser um dos protagonistas do empate entre Vasco e Cruzeiro por 3 a 3 no Mineirão. O volante anotou dois gols, mas recebeu o cartão vermelho direto por uma solada em Matheus Pereira e quase foi de herói a vilão.

"Feliz pelos dois gols e por ter ajudado o grupo dentro de campo, mas saio desse jogo com lições importantes. O futebol nos ensina todos os dias que a evolução vem tanto nos acertos quanto nos momentos de dificuldade, e cada ação gera um aprendizado", escreveu o volante.

Na etapa complementar, Barros fez dois gols em sequência, aos sete e nove minutos, para colocar o Vasco em vantagem no placar. No entanto, pouco depois, acertou uma solada em Matheus Pereira, e o árbitro aplicou o cartão vermelho com o auxílio do VAR.

Naquele momento, o Cruz-Maltino vencia a partida por 2 a 1. Com um a mais, o Cruzeiro buscou o empate aos 25 minutos. O Vasco ainda retomou a vantagem na reta final, mas levou um gol nos acréscimos. Assim, o jogo terminou empatado em 3 a 3.

Na entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho abordou a expulsão do volante. O treinador concordou com a decisão do árbitro, mas minimizou a atitude do jogador. O comandante ressaltou que foi um erro "normal" de jovem e que não foi feito com maldade.

"Ele fez dois gols, nos ajudou bastante. É um garoto, comete erros que são normais, mas se for analisar o lance, ele foi para fazer a falta, mas não para fazer aquele tipo de falta. A expulsão foi justa, mas não teve a intenção. Só que foi falta e mereceu ser expulso", disse.

Confira a publicação:

Feliz pelos dois gols e por ter ajudado o grupo dentro de campo, mas saio desse jogo com lições importantes. O futebol nos ensina todos os dias que a evolução vem tanto nos acertos quanto nos momentos de dificuldade, e cada ação gera um aprendizado.



O empate não era o resultado que buscávamos, mas sigo focado em transformar cada experiência em crescimento para honrar essa camisa.



Seguimos juntos e cada vez mais fortes! O Vasco é pra quem acredita