Treinador do Vasco, Renato Gaúcho - Matheus Lima / Vasco

Treinador do Vasco, Renato GaúchoMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/03/2026 13:00

Rio - Em seu começo de trabalho pelo Vasco, Renato Gaúcho, de 63 anos, já conseguiu resultados que trouxeram o otimismo de volta aos torcedores. Porém, o treinador também deseja recuperar alguns atletas. Este é o foco do Cruz-Maltino neste momento, para depois pensar em contratar na janela do meio da temporada.

"Na janela do meio do ano, se possível, vamos trazer um jogador. Nesta janela agora, se der para trazer alguém, vamos trazer. Eu acabei de chegar e não pedi de ninguém por enquanto" , afirmou Renato Gaúcho em coletiva depois do empate com o Cruzeiro.

Entre os jogadores que Renato visa recuperar estão Adson, David e Hugo Moura. O treinador reforçou que confia no elenco do Vasco e já deu oportunidades para os atletas, que não estavam entrando em campo com frequência com Fernando Diniz.

O treinador comandou o Vasco na vitória sobre o Palmeiras, em São Januário, e no empate com o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Agora, ele fará seu primeiro clássico contra o Fluminense, no Maracanã, na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília).