Treinador do Vasco, Renato GaúchoMatheus Lima / Vasco

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Rio - Em seu começo de trabalho pelo Vasco, Renato Gaúcho, de 63 anos, já conseguiu resultados que trouxeram o otimismo de volta aos torcedores. Porém, o treinador também deseja recuperar alguns atletas. Este é o foco do Cruz-Maltino neste momento, para depois pensar em contratar na janela do meio da temporada.
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"Na janela do meio do ano, se possível, vamos trazer um jogador. Nesta janela agora, se der para trazer alguém, vamos trazer. Eu acabei de chegar e não pedi de ninguém por enquanto" , afirmou Renato Gaúcho em coletiva depois do empate com o Cruzeiro.
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Entre os jogadores que Renato visa recuperar estão Adson, David e Hugo Moura. O treinador reforçou que confia no elenco do Vasco e já deu oportunidades para os atletas, que não estavam entrando em campo com frequência com Fernando Diniz.
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O treinador comandou o Vasco na vitória sobre o Palmeiras, em São Januário, e no empate com o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Agora, ele fará seu primeiro clássico contra o Fluminense, no Maracanã, na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília).