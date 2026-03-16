Presidente do Vasco, Pedrinho - Reprodução / Vasco TV

Presidente do Vasco, Pedrinho Reprodução / Vasco TV

Publicado 16/03/2026 12:38 | Atualizado 16/03/2026 13:20

Rio - O Vasco encaminhou um ofício formal à CBF por causa da arbitragem do empate por 3 a 3 com o Cruzeiro no Mineirão. O documento detalha os lances contestados pelo Cruz-Maltino, que terá uma reunião com a Comissão de Arbitragem da entidade na tarde desta segunda-feira (16).

Veja a nota do Vasco:

O Vasco da Gama informa que, na manhã desta segunda-feira (16/03), encaminhou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um ofício formal manifestando inconformismo com erros de arbitragem ocorridos na partida contra o Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro.



O documento foi direcionado à Comissão de Arbitragem da CBF e apresenta, de forma detalhada, os lances contestados pelo clube durante a partida.



O Vasco também confirma que terá, na tarde desta segunda-feira, uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF para tratar do tema.

Entenda o caso



O diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, deu entrevista coletiva após o empate com o Cruzeiro e criticou a arbitragem. Na visão do dirigente, aconteceram dois pênaltis não marcados para o Cruz-Maltino. Ele também apontou uma não expulsão de um atleta da Raposa.

"Venho em nome do Vasco falar que a atuação do senhor Lucas Torezin foi completamente inaceitável. Não é a primeira vez que ele nos apita, sobretudo nos jogos fora de casa, com a tendência de ser caseiro. Um lance claro para expulsão em cima do Tchê Tchê, que nem sequer foi ao ar. Tem dois pênalti sobre Robert Renan e Andrés Gómez. Não sei o que ele viu, mas foi completamente vergonhoso", disse Admar.

O árbitro Lucas Paulo Torezin detalhou na súmula do jogo reclamações do presidente do Vasco, Pedrinho. No documento, ele narra críticas feitas pelo mandatário por pênaltis não marcados e também pelo tempo de acréscimo.

"Fui abordado pelo presidente do Vasco, sr. Pedro Paulo de Oliveira, que de forma exaltada e com o dedo em riste disse as seguintes palavras: 'Você vai relatar na súmula tudo o que eu vou te falar, você sempre prejudica o Vasco quando a gente joga fora de casa, foi assim ano passado com o Palmeiras, na casa deles. Lá você prejudicou a gente e hoje aqui de novo, com os pênaltis que você deixou de marcar e com esses acréscimos. Você é arrogante, prepotente e soberbo. Sua forma de apitar é arrogante. Sua soberba vai preceder a sua queda'", escreveu o árbitro.

Confusão

Pedrinho, presidente do Vasco, “partiu para cima” do árbitro após o jogo contra o Cruzeiro no túnel do Mineirão. A confusão precisou ser apartada pelos policiais que utilizaram gás de pimenta.



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Após a partida, houve uma confusão no acesso aos vestiários do Mineirão, e houve uso do gás de pimenta. O árbitro da partida fez um relato em súmula.

"Informo que essas palavras foram ditas enquanto o sr. Pedro caminhava ao meu lado, pelo túnel que dá acesso ao vestiário da arbitragem. Ato contínuo, o policiamento que fazia a escolta da equipe de arbitragem, comandados pelo sargento Emanuel, interveio se colocando entre mim e o sr. Pedro. Nesse momento, seguranças do Vasco se aproximam da equipe de policiamento, momento em que um dos policiais dispara um jato de spray de pimenta na direção do chão. Em

seguida, o Sr. Pedro, juntamente com os seguranças deixam o túnel, retornando em direção à zona mista".

A equipe de arbitragem prestou depoimento como testemunha em boletim de ocorrência registrado pela delegacia da Polícia Civil no estádio.