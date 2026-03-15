Partida aconteceu no Mineirão - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Partida aconteceu no MineirãoGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 15/03/2026 22:35 | Atualizado 15/03/2026 23:05

Rio — O Vasco empatou com o Cruzeiro em 3 a 3 na noite deste domingo (15), no Mineirão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Christian abriu o placar para o clube mineiro, e o Cruz-Maltino virou com dois gols de Cauan Barros, que foi expulso no lance seguinte. Com um a menos, o time de Renato Gaúcho sofreu o empate por cabeçada de Chico da Costa, mas voltou à frente do placar aos 40 minutos da etapa final, em chute de Brenner que desviou na marcação antes de entrar. Nos acréscimos, Japa deixou tudo igual no duelo novamente.



Após o resultados, o Vasco permanece na 15ª colocação, com cinco pontos, dois acima do Botafogo, que abre a zona do rebaixamento, enquanto o Cruzeiro sobe para a 19ª posição.

O Cruz-Maltino volta a campo para enfrentar o Fluminense na próxima quarta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto a equipe mineira joga contra o Athletico-PR no mesmo dia, na Arena da Baixada.

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O jogo

O Cruzeiro abriu o placar logo no início aos sete minutos. Kaiki recebendo, na direita da defesa vascaína, lançamento de Matheus Pereira e tocando de cabeça para Christian, com liberdade, empurrar às redes. O Vasco passou os primeiros minutos com dificuldades na saída de jogo, sem conseguir manter a posse de bola e com Paulo Henrique passando por apuros na marcação.



A primeira chegada com perigo do Vasco foi aos 20 minutos, em cavadinha do Tchê Tchê para Andrés Gómez, que tentou cruzar, mas quase encobriu o goleiro Matheus Cunha. A bola bateu no travessão. Depois, o jogo passou a ficar mais equilibrado, sem chances de perigo de nenhuma das equipes.



O Cruz-Maltino seguia sem oferecer perigo e recuado, mas melhorou no final da primeira etapa. Aos 37 minutos, Hugo Moura chutou da intermediária, mas a bola foi para fora. Já aos 42 minutos, em tentativa de contra-ataque, David avançou no campo e acabou desarmado pelos adversários. Em um dos últimos lances, Tchê Tchê recebeu dentro da área e chutou, mas William tirou praticamente na linha do gol.

O Vasco voltou melhor no segundo tempo, tendo mais presença no ataque, e empatou a partida logo aos quatro minutos, através de jogada ensaiada com cruzamento do Cuiabano e cabeçada de Cauan Barros, sem chance para o goleiro Matheus Cunha. O Gigante da Colina conseguiu a virada no lance seguinte: o volante marcou o seu segundo gol pegando rebote de finalização do Cuiabano.

Depois disso, o próprio Cauan Barros foi expulso após pisar na canela de Matheus Pereira por trás. Então, o Cruzeiro tentou pressionar o adversário. Aos 23 minutos, Gerson chutou de longe, exigindo grande defesa de Léo Jardim. Na cobrança de escanteio, Chico da Costa cabeceou para empatar o duelo. A equipe de Tite se manteve no campo de ataque, enquanto o Cruz-Maltino, com um a menos, tentava sair nos contra-ataques.

Uma das chegadas do Vasco ao ataque, no entanto, resultou no gol da vitória. Aos 40 minutos, Puma recebeu cobrança de lateral na área e tocou de calcanhar para Brenner finalizar. A bola desviou em William antes de ir ao fundo da rede. A equipe mineira respondeu em ataque com cabeçada de Chico da Costa, defendida por Léo Jardim. Depois, aos 49 minutos, Japa recebeu cruzamento de Kauã Moraes e finalizou para deixar tudo igual novamente. O Cruz-Maltino tentou chegar no fim, mas Saldivia arriscou para fora.