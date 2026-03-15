Renato Gaúcho é o técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho é o técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/03/2026 23:49 | Atualizado 16/03/2026 00:01

Rio — O técnico Renato Gaúcho, do Vasco, valorizou o empate contra o Cruzeiro em 3 a 3 neste domingo (15) , no Mineirão. Em entrevista após o jogo, o treinador ressaltou que a equipe mineira tem muita qualidade, lembrou das circunstâncias da partida, em que o Cruz-Maltino ficou com um a menos boa parte do segundo tempo. e afirmou que conversou com Barros sobre o lance da expulsão.

"Não é fácil enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, na sua casa. O time deles tem muita qualidade. No momento que fizemos os gols, perdemos o Barros. Enfrentar o Cruzeiro aqui dentro com um a menos não é fácil. Pelas circunstâncias, por jogarmos com dez homens, foi um bom resultado. A gente não tem muito tempo para treinar. Sob o meu comando jogamos dois jogos contra times que vão brigar na parte de cima da tabela", disse.

Renato também afirmou que conversou com Barros sobre o lance da expulsão. "Hoje ele fez dois gols, nos ajudou bastante. É um garoto, comete erros que são normais, mas se for analisar o lance, ele foi para fazer a falta, mas não para fazer aquele tipo de falta. A expulsão foi justa, mas não teve a intenção. Só que foi falta e mereceu ser expulso."

O técnico também admitiu que o Vasco não foi bem no primeiro tempo e deu detalhes sobre a conversa no intervalo. O Cruz-Maltino estava perdendo por 1 a 0 até a parada, e na volta, virou o jogo em poucos minutos.

"Falei que precisava ter coragem, os companheiros aparecerem e pisar na área. A equipe melhorou, se soltou, conseguimos o empate, a virada, tomamos o gol, fizemos o terceiro, mas depois levamos outro. Fica o gostinho de que podíamos ter vencido. Enfrentamos uma grande equipe. Está no Z-4, mas daqui a pouco vai embora, tem elenco para isso", afirmou.