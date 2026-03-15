Renato Gaúcho é o técnico do VascoMatheus Lima / Vasco
Renato Gaúcho comenta lance da expulsão de Barros: 'É um garoto, comete erros normais'
Treinador destacou que o Cruzeiro tem equipe qualificada e valorizou empate em 3 a 3
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Pedrinho se envolve em confusão com arbitragem após empate com Cruzeiro
Polícia usou gás de pimenta para apartar discussão
Brenner elogia trabalho de Renato Gaúcho no Vasco: 'Cara vencedor que veio para nos ajudar'
Jogador lembrou a passagem de Fernando Diniz e comentou sobre o empate com o Cruzeiro neste domingo (15)
Em jogo de seis gols, Vasco empata com Cruzeiro pelo Brasileirão
Equipe de Renato Gaúcho permanece na 15ª posição do campeonato, com cinco pontos
Cruzeiro x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão
Vasco busca quebrar tabu de mais de nove anos contra Cruzeiro; entenda
Cruz-Maltino não vence a equipe mineira como visitante desde novembro de 2017
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