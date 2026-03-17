Andrés Gómez está na expectativa para ser convocado - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez está na expectativa para ser convocadoMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/03/2026 09:35

Rio — Seleções da América do Sul vão anunciar, ao longo da semana, suas listas de convocados para os amistosos da Data Fifa. Com isso, jogadores do Vasco estão na expectativa de serem chamados e terem chance de representar as suas equipes nacionais.



No total, quatro atletas colombianos do Cruz-Maltino estão na pré-lista do técnico Néstor Lorenzo. Andrés Gómez, Johan Rojas, Carlos Cuesta e Marino Hinestroza aguardam a divulgação dos relacionados para os jogos contra Croácia e França.

Já pelo Uruguai, o lateral-direito Puma Rodríguez, atleta recorrente nas listas do treinador Marcelo Bielsa, também tem chances de ser convocado para os amistosos contra Inglaterra e Argélia, enquanto Alan Saldivia corre por fora, aponta o "ge".

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou os convocados para a próxima Data Fifa nesta segunda-feira (16), sem a presença do lateral Paulo Henrique.