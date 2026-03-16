Barros vai de herói a vilão e Vasco fica no empate contra o Cruzeiro no Mineirão
Após volante marcar duas vezes e ser expulso, Cruzmaltino deixa vitória escapar no fim
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Fluzão vence Furacão nos acréscimos
Com gols de Hércules, Canobbio e Arana, Tricolor busca a virada e segue 100% como mandante
Renato Gaúcho comenta lance da expulsão de Barros: 'É um garoto, comete erros normais'
Treinador destacou que o Cruzeiro tem equipe qualificada e valorizou empate em 3 a 3
Pedrinho se envolve em confusão com arbitragem após empate com Cruzeiro
Polícia usou gás de pimenta para apartar discussão
Brenner elogia trabalho de Renato Gaúcho no Vasco: 'Cara vencedor que veio para nos ajudar'
Jogador lembrou a passagem de Fernando Diniz e comentou sobre o empate com o Cruzeiro neste domingo (15)
Em jogo de seis gols, Vasco empata com Cruzeiro pelo Brasileirão
Equipe de Renato Gaúcho permanece na 15ª posição do campeonato, com cinco pontos
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