Publicado 16/03/2026 00:00

Empate tenso! Com um jogador a menos por boa parte da segunda etapa, o Vasco ficou no 3 a 3 com o Cruzeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na noite de ontem. O Cruzmaltino esteve na frente do placar por duas vezes, mas deixou a vitória escapar após sofrer um gol nos acréscimos. Com o resultado, a equipe permanece na 15ª colocação, com cinco pontos somados, e agora, se prepara para o clássico com o Fluminense, na próxima quarta-feira.

A equipe iniciou o confronto com uma postura mais defensiva e foi supreendida logo no início. Aos sete minutos, Matheus Pereira achou um lançamento para Kaiki Bruno, que chegou cruzando e Christian completou de cabeça. Com pouca criatividade durante a primeira etapa, o Vasco segurou a pressão imposta pelos donos da casa e construiu sua melhor jogada já nos acréscimos. Depois de receber um bonito passe de Paulo Henrique, o meia Tchê Tchê bateu firme e parou na boa defesa de Matheus Cunha.

Após o intervalo, o Cruzmaltino retornou com uma postura mais ofensiva, tentando trocar passes no campo adversário e construiu a virada com dois gols de cabeça do volante Cauan Barros, em menos de dois minutos. No entanto, cerca de cinco minutos depois de marcar duas vezes, o jovem volante foi expulso após um pisão na panturrilha de Matheus Pereira.

Com um jogador a mais, o Cruzeiro voltou a pressionar a defesa Cruzmaltina e chegou ao empate com o atacante Chico da Costa, após cobrança de escanteio. Apesar da pressão imposta pelos donos da casa, foi o Cruzmaltino quem voltou a frente do placar no Mineirão. Aos 40 minutos, o atacante Brenner chutou de fora da área e contou com um desvio para matar o goleiro adversário e marcar seu segundo gol com a camisa vascaína.

Com dez minutos de acréscimo, o Cruzeiro seguiu incomodando a defesa cruzmaltina e chegou ao empate com o volante Japa, já nos minutos finais.