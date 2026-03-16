Artur Jorge, técnico do Al-Rayyan - Divulgação

Artur Jorge, técnico do Al-RayyanDivulgação

Publicado 16/03/2026 18:27

Rio - Em busca de um substituto para Tite, o Cruzeiro abriu negociações com Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo. Com contrato até junho de 2027, o clube mineiro está disposto a pagar a multa rescisória do técnico português, estimada em 6 milhões de dólares (cerca de R$ 31 milhões), de acordo com o "ge".

Atualmente no Al-Rayyan, Artur Jorge recusou uma investida do Vasco no fim de fevereiro. O Cruzeiro aguarda uma resposta do treinador para avançar nas negociações contratuais e financeiras para fechar a contratação.

O Cruzeiro demitiu Tite após empate em 3 a 3 em casa com o Vasco, no último domingo (15), no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão. Apesar da conquista do Campeonato Mineiro, o treinador ainda sofria com críticas pela falta de resultados no Brasileirão.

Tite deixou o Cruzeiro após 17 partidas no comando, com oito vitórias, dois empates e sete derrotas. No Brasileirão, a Raposa ocupa o penúltimo lugar, com apenas três pontos. Ao todo, foram três derrotas e três empates. No jogo contra o Vasco, chegou a ficar em desvantagem mesmo com um a mais.

Artur Jorge comanda o Al-Rayyan desde 2025, após deixar o Botafogo. Na atual temporada, a equipe ocupa a quinta colocação do campeonato nacional, com 28 pontos, e está nas quartas de final da Copa do Príncipe da Coroa do Catar.

O treinador português, de 53 anos, viveu seu principal momento na carreira em 2024, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pelo Botafogo. Ao todo, foram 55 partidas, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.