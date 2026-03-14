Lucão está de volta ao Serrano - Hugo Lage/Serrano FC

Lucão está de volta ao SerranoHugo Lage/Serrano FC

Publicado 14/03/2026 23:30 | Atualizado 17/03/2026 00:33

Rio - O Serrano acertou o retorno do goleiro Lucão, de 29 anos, para a sequência da temporada. O jogador retorna ao clube após ter feito parte do elenco campeão da Série B1 do Carioca no ano passado, campanha que garantiu o acesso à Série A2. Ele destacou a felicidade em vestir novamente a camisa e relembrou a passagem vitoriosa na última temporada.

"Quando o Helinho me fez o convite para retornar, não pensei duas vezes. Fui muito feliz aqui no Serrano no ano passado, quando fomos campeões da Série B1 e conquistamos essa vaga na Série A2. O Serrano é um clube organizado, de camisa e que a cidade abraça", disse.

O goleiro também celebrou a oportunidade de voltar a disputar competições no futebol do Rio de Janeiro, estado onde construiu boa parte da carreira. Ao longo da vida de atleta, Lucão acumulou experiências dentro e fora do estado. No futebol carioca, defendeu clubes como Cabofriense, Maricá, São Gonçalo e Zinzane, além de ter passagens pela base de Fluminense e Botafogo.

"Fico feliz em retornar ao Rio de Janeiro para disputar o Campeonato Carioca mais uma vez. Passei muito tempo no Fluminense, ainda na base, depois tive uma passagem pelo Botafogo. Também fiquei cinco anos no Madureira, onde disputei o Carioca, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro", completou.

Lucão volta ao Serrano após estar com o Campinense-PB. Fora do Rio de Janeiro, o goleiro também atuou pelo Sampaio Corrêa-MA, Mixto-MT e Tuna Luso-PA. O Serrano já está se preparando para a temporada atual, onde disputará a Série A2, que começa no dia 18 de abril, e também participará da Copa Rio.