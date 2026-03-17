Flamengo é o clube com mais convocados para os amistosos da seleção brasileira no mês de março.Montagerm Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Danilo, Alex Sandro e Léo Pereira foram convocados pelo treinador italiano, fazendo com que o Flamengo fosse o clube que mais cedeu jogadores à Seleção, seguido por Manchester United, Chelsea, Zenit e Arsenal, com dois convocados cada um.
Como os últimos jogos das seleções são entre o dia 29 e 31 de março, os jogadores podem não ter tempo hábil para retornar.
Ainda unem-se aos três convocados por Ancelotti, Arrascaeta, De La Cruz e Varela, pela seleção do Uruguai; Carrascal, na Colômbia; e Plata, na seleção equatoriana. Com isso, o Flamengo teria oito desfalques para esta partida.
Os três escolhidos por Ancelotti estarão nos EUA, tornando a logística mais simples de ser realizada.
Já os três uruguaios estarão na Europa, ficando totalmente inviável o "resgate" para atuarem pelo Mengão no dia 1º.
Mas ainda há a chance de o jogo ser remarcado para o dia 2 de abril. Assim, o Flamengo poderia ter de volta todos os seus jogadores.
Antes disso, o foco é na partida desta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, contra o Remo.
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