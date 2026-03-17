Flamengo é o clube com mais convocados para os amistosos da seleção brasileira no mês de março. - Montagerm Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Flamengo é o clube com mais convocados para os amistosos da seleção brasileira no mês de março.Montagerm Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 17/03/2026 10:31

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, realizou nesta segunda-feira (16) a convocação para dois amistosos em março.



Danilo, Alex Sandro e Léo Pereira foram convocados pelo treinador italiano, fazendo com que o Flamengo fosse o clube que mais cedeu jogadores à Seleção, seguido por Manchester United, Chelsea, Zenit e Arsenal, com dois convocados cada um.



Entretanto, o sucesso do clube também pode gerar um problema para o jogo do dia 1º de abril contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.



Como os últimos jogos das seleções são entre o dia 29 e 31 de março, os jogadores podem não ter tempo hábil para retornar.



Ainda unem-se aos três convocados por Ancelotti, Arrascaeta, De La Cruz e Varela, pela seleção do Uruguai; Carrascal, na Colômbia; e Plata, na seleção equatoriana. Com isso, o Flamengo teria oito desfalques para esta partida.



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Por isso, a diretoria já estuda a possibilidade de realizar uma operação para buscar os atletas a tempo de atuarem contra a equipe de Bragança Paulista.



Os três escolhidos por Ancelotti estarão nos EUA, tornando a logística mais simples de ser realizada.



Já os três uruguaios estarão na Europa, ficando totalmente inviável o "resgate" para atuarem pelo Mengão no dia 1º.



Mas ainda há a chance de o jogo ser remarcado para o dia 2 de abril. Assim, o Flamengo poderia ter de volta todos os seus jogadores.



Antes disso, o foco é na partida desta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, contra o Remo.

