Igor Thiago tem 19 gols na atual temporada do Campeonato Inglês - Glyn Kirk / AFP

Igor Thiago tem 19 gols na atual temporada do Campeonato InglêsGlyn Kirk / AFP

Publicado 16/03/2026 21:30 | Atualizado 16/03/2026 22:42

Rio - Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (16), a lista de convocados do Brasil para os amistosos diante de França e Croácia, ambos neste mês de março. No ataque, Igor Thiago, jogador do Brentford, foi umas novidades do treinador italiano para os confrontos.

Nascido em Gama, no Distrito Federal, Igor perdeu o pai aos 13 anos e trabalhou como servente de pedreiro, feirante e entregador de panfletos antes de começar no futebol. Após ser reprovado em diversos testes, ele conseguiu sua primeira chance no Futebol Clube Verê, no Paraná, e despertou o interesse do Cruzeiro.

Na equipe mineira, o atacante estreou profissionalmente em 2020 e marcou 10 gols em 64 jogos disputados. Dois anos mais tarde, ele foi vendido ao Ludogorets, da Bulgária, na primeira negociação da era SAF do clube mineiro.

Agora no Leste Europeu, Igor Thiago anotou 21 gols e sete assistências em 55 partidas antes de se transferir para o belga Club Brugge, onde teve destaque imediato: foram 26 tentos em 40 jogos na temporada 2023/24.

O desempenho na Bélgica abriu as portas para a Premier League, onde o Brentford desembolsou 30 milhões de libras (R$ 212 milhões na cotação da época) para levar o atleta ao futebol inglês. Depois de perder quase toda a sua primeira temporada na Inglaterra por conta de uma lesão no joelho, Igor se tornou o maior destaque dos Bees em 2025/26.

Até aqui, o brasileiro já marcou 21 gols em 31 partidas realizadas, se tornando o jogador brasileiro com mais tentos em uma única temporada do Campeonato Inglês, com 19. O primeiro amistoso da seleção brasileira acontece no dia 26 de março, contra a França, em Boston. Depois, no dia 31, encara a Croácia, em Orlando.