Igor Thiago comemora gol pelo BrentfordGlyn Kirk / AFP
Igor Thiago marca após convocação e acirra disputa pela artilharia do Campeonato Inglês
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