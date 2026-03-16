Igor Thiago comemora gol pelo Brentford - Glyn Kirk / AFP

Igor Thiago comemora gol pelo BrentfordGlyn Kirk / AFP

Publicado 16/03/2026 20:30 | Atualizado 16/03/2026 20:38

Rio - Igor Thiago celebrou sua primeira convocação para a seleção brasileira com um gol no empate do Brentford em 2 a 2 contra o Wolverhampton, nesta segunda-feira (16). Horas após ser anunciado por Carlo Ancelotti, o camisa 9 balançou as redes e manteve os "Bees" na sétima posição do Campeonato Inglês, com 45 pontos.

O atacante atingiu a marca de 19 gols e ampliou seu recorde como o brasileiro que mais balançou as redes em uma única edição na história da competição. Ele superou a proeza anterior de 15 tentos, que pertencia a Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha. Na atual artilharia, Igor Thiago ocupa a vice-liderança, apenas três gols atrás de Erling Haaland.



O jogador marcou após assistência de Dango Ouattara, ampliando uma vantagem que o Brentford não conseguiu sustentar. Apesar do domínio inicial, o time da casa cedeu o empate ao lanterna da competição com gols de Adam Armstrong e Tolu Arokodare.

A fase iluminada de Igor Thiago contrasta com o atual momento de Haaland. Enquanto o norueguês vive de oscilações, o brasileiro marcou quatro vezes nos últimos cinco jogos, consolidando-se como uma das principais novidades na lista de Ancelotti.

O atacante volta a campo no próximo sábado (21) contra o Leeds United, fora de casa, antes de se apresentar à Seleção nos Estados Unidos. O Brasil enfrentará a França, no dia 26, em Boston, e depois encara a Croácia, no dia 31, em Orlando. Esta foi a última convocação antes da lista final para a Copa.