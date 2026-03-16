Walter Casagrande defendeu convocação de Ancelotti - Divulgação

Walter Casagrande defendeu convocação de AncelottiDivulgação

Publicado 16/03/2026 18:50

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, gostou das novidades da lista de Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil contra a Croácia e a França. O jovem Rayan, de 19 anos, revelado pelo Vasco foi apontado como uma escolha positiva.

"Adorei a presença na lista do Rayan (Bournemouth), Endrick (Lyon), a volta do Raphinha (Barcelona) e a oportunidade ao Igor Thiago (Brentford). Há algum tempo, escrevi sobre ele dizendo que poderia ter uma chance na seleção brasileira e alguns ironizaram, mas agora ele recebeu a chance merecida", disse em participação no "UOL".

Casagrande também defendeu a decisão de Carlo Ancelotti de não ter convocado Neymar para os próximos amistosos da seleção brasileira.

"A não convocação do Neymar mostra a coerência de Carlo Ancelotti. Primeiro, ele deixou claro que todos os convocados estão 100% fisicamente e jogando o tempo todo. Segundo, ao não convocar Neymar, ele corrobora com o fato de o jogador ter alegado controle de carga para não atuar em Mirassol, quando Ancelotti esteve lá", concluiu.