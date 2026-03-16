Thiago Neves foi apresentado nesta segunda-feira como técnico do sub-20 do Bangu - Divulgação / João Gama / Bangu

Thiago Neves foi apresentado nesta segunda-feira como técnico do sub-20 do BanguDivulgação / João Gama / Bangu

Publicado 16/03/2026 11:34

O Fluminense já viveu neste ano a experiência de enfrentar Fred, comandante do sub-20 do Fortaleza, e agora terá outro ídolo contra. Trata-se de Thiago Neves, outro campeão brasileiro e carioca de 2012 (e também da Copa do Brasil de 2007), que é o novo técnico do sub-20 do Bangu e estreará justamente contra o ex-clube.



O ex-jogador já vinha nas últimas semanas acompanhando o trabalho da comissão técnica profissional no clube da Zona Oeste do Rio. Ele recebeu o convite para comandar o sub-20 do ex-companheiro Digão, atual gerente de futebol.



A reportagem de O DIA apurou que, neste momento, Thiago Neves não pensa em seguir com a carreira de técnico nos profissionais. Seu objetivo atualmente é trabalhar apenas nas divisões de base, com a formação de novos jogadores.



“Estou muito feliz com essa oportunidade. O Bangu é um clube tradicional e que tem um trabalho muito sério com as categorias de base. Quero ajudar no desenvolvimento desses jovens e transmitir um pouco da experiência que tive dentro de campo”, afirmou o técnico ao site oficial do clube.

Até por isso, concluiu o curso da CBF apenas da Licença B, o que permite trabalhar com as categorias de base. O ídolo tricolor também fez o curso de Gestão Esportiva na entidade e no Instituto Johan Cruyff, do Barcelolna, onde passou por um período de observação com Deco, atual diretor de futebol.



Na Espanha, Thiago Neves aprendeu mais sobre a filosofia de formação de La Masía, a base do clube catalão. No Brasil, fez o mesmo no Bahia, além de ter ficado um período acompanhando o trabalho de Fernando Diniz no Vasco e em loutros clubes.



Diante do conhecimento adquirido, o ex-jogador agora dá o pontapé na nova carreira, quase cinco anos depois de se aposentar dos gramados. E a primeira partida será justamente contra o Fluminense, na quarta-feira (18), pela Copa Rio Sub-20, em Xerém.