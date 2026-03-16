João Pedro vive grande fase no ChelseaPeter Powell / AFP
João Pedro revela misto de sentimentos após ser 'esquecido' em convocação
Carlo Ancelotti cometeu gafe e pulou o nome do jogador
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