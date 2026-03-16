João Pedro vive grande fase no Chelsea - Peter Powell / AFP

João Pedro vive grande fase no ChelseaPeter Powell / AFP

Publicado 16/03/2026 23:00 | Atualizado 16/03/2026 23:10

Rio - João Pedro viveu fortes emoções com a convocação da seleção brasileira nesta segunda-feira (16). O atacante do Chelsea, da Inglaterra, foi "esquecido" pelo técnico Carlo Ancelotti, que corrigiu a gafe pouco depois para anunciar que o jogador estava na lista de convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.

"Quando ele terminou a lista ali, falei: 'caraca, mané, fiquei de fora'. Daqui a pouco, todo mundo começou a me ligar, fiquei sem entender. Voltei e falei: 'caraca, tô dentro'. É o mesmo frio na barriga desde a primeira vez que eu fui (convocado). Muito feliz, venho vivendo um momento muito especial na minha vida. E agora vamos lá, é ir com tudo contra a França e a Croácia", disse ao programa "Panela SporTV".

Revelado no Fluminense, João Pedro joga no futebol inglês desde 2019, quando foi vendido para o Watford. Desde então, ele teve passagem pelo Brighton antes de chegar ao Chelsea, em 2025, por 55 milhões de libras (R$ 415 milhões na cotação da época). O atacante estreou marcando dois gols justamente contra o Fluminense, na semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

Na temporada 2025/26, João Pedro soma 18 gols e nove assistências em 41 jogos pelo Chelsea. No Campeonato Inglês, o atacante marcou 14 gols e oito assistências em 30 jogos. O jogador chega com moral pelo bom momento e deve travar uma disputa com Endrick pela camisa 9 da seleção brasileira até a Copa do Mundo.

A seleção brasileira enfrentará a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos os amistosos nos Estados Unidos. Já a convocação para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio. Depois, no dia 25, o Brasil inicia a preparação para o Mundial na Granja Comary. No dia 31, fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã, e embarca para os Estados Unidos em 1º de junho.