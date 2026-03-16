Neymar ainda sonha com uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo - Vítor Silva / CBF

Neymar ainda sonha com uma vaga na seleção brasileira na Copa do MundoVítor Silva / CBF

Publicado 16/03/2026 22:30 | Atualizado 16/03/2026 23:03

Rio - Neymar tem pouco tempo para convencer Carlo Ancelotti de que está apto fisicamente para disputar a Copa do Mundo de 2026. Fora da convocação para os amistosos contra França e Croácia, o atacante tem 16 jogos pela frente com o Santos até o dia 18 de maio, quando será divulgada a lista final para o Mundial. No dia 11 do mesmo mês, a CBF enviará uma lista prévia com 55 nomes.

"É uma avaliação física, não técnica. Com a bola, ele está muito bem, mas precisa melhorar fisicamente. Para a comissão e para mim, não está 100% de sua possibilidade (...) O Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar durante a Copa a 100%, ele obviamente pode estar. Ele não foi chamado agora porque não está 100%. Quando disse, é outro discurso na lista final", afirmou Ancelotti.

Apesar dos 16 jogos previstos no calendário, é pouco provável que o jogador de 33 anos jogue todas essas partidas, justamente porque há um cuidado especial para que não sofra desgaste ou se lesione. Na última semana, foi poupado da partida contra o Mirassol, no Maião, onde Ancelotti esteve presente para assistir à partida. A prioridade era estar disponível para jogar o clássico com o Corinthians.

Apesar de ser poupado para o clássico, Neymar teve uma atuação discreta e deixou dúvidas no ar sobre sua condição física. Com exceção dos duelos com Internacional, nesta quarta-feira (18), e Cruzeiro, no domingo (22), os próximos jogos ainda terão suas data e horários definidos. Isso inclui partidas da Sul-Americana, cujo sorteio de grupos está marcado para quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), e da Copa do Brasil.

Veja os próximos jogos do Santos até a convocação da Seleção:

Quarta-feira - Santos x Internacional (Brasileirão)

Domingo - Cruzeiro x Santos (Brasileirão)

01/04 ou 02/04 - Santos x Remo (Brasileirão)

04/04 ou 05/04 - Flamengo x Santos (Brasileirão)

07/04 a 09/04 - Copa Sul-Americana (1ª rodada)

11/04 ou 12/04 - Santos x Atlético-MG (Brasileirão)

14/04 a 17/04 - Copa Sul-Americana (2ª rodada)

18/04 ou 19/04 - Santos x Fluminense (Brasileirão)

22/04 ou 23/04 - Copa do Brasil (5ª fase - ida)

25/04 ou 26/04 - Bahia x Santos (Brasileirão)

28/04 a 30/04 - Copa Sul-Americana (3ª rodada)

02/05 ou 03/05 - Palmeiras x Santos (Brasileirão)

05/05 a 07/05 - Copa Sul-Americana (4ª rodada)

09/05 ou 10/05 - Santos x Red Bull Bragantino (Brasileirão)

13/05 ou 14/05 - Copa do Brasil (5ª fase - volta)

16/05 ou 17/05 - Santos x Coritiba (Brasileirão)