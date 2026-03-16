Lucas Paquetá é jogador do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá é jogador do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/03/2026 19:23

Rio - Maior contratação da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá ficou fora da lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (16), o técnico Carlo Ancelotti explicou a ausência do camisa 20 do Flamengo e revelou que não descarta sua presença na lista final para a Copa do Mundo.

"Temos dúvidas entre os zagueiros, no meio de campo e poucas dúvidas também na frente. Temos que ter em conta as lesões que podem acontecer nos meses de competição muito intensa na Europa e Brasileirão. Os que não estão hoje podem estar na convocação final, sem dúvida. Hoje não está um jogador como o Paquetá, que voltou para cá (futebol brasileiro), mas pode muito bem estar na convocação", disse.

É a segunda vez que Lucas Paquetá não aparece na lista de convocados do treinador italiano. A primeira foi em sua convocação inicial, quando o jogador ainda respondia a um suposto esquema de manipulação de resultados na Inglaterra. Com Ancelotti, o meia atuou em seis jogos, todos como titular, fez um gol e deu uma assistência.

Atualmente, Paquetá atua no Flamengo. O Rubro-Negro acertou a volta do meio-campista por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões). Na atual temporada, o jogador disputou 12 partidas e marcou três gols. Do elenco rubro-negro, Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro foram convocados. O zagueiro foi convocado pela primeira vez, enquanto os laterais são nomes de confiança de Ancelotti.

A seleção brasileira enfrentará a França, no dia 26 de março, em Boston, e depois a Croácia, em 31, em Orlando, ambos nos Estados Unidos. A convocação final para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio. Depois, no dia 25, o Brasil inicia a preparação para o Mundial, na Granja Comary. No dia 31 de maio, terá um amistoso contra Panamá, no Maracanã. Por fim, no dia 1º de junho, embarca para o Mundial.