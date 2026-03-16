Estêvão com a camisa do Chelsea - Adrian Dennis / AFP

Estêvão com a camisa do ChelseaAdrian Dennis / AFP

Publicado 16/03/2026 20:00

Rio - Fora da convocação do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira em março, o atacante Estêvão voltou a ser relacionado pelo Chelsea. Recuperado de um problema físico que o tirou dos últimos seis jogos, o jogador volta a ficar à disposição do treinador Liam Rosenior para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (17), contra o PSG.

Liam Rosenior vinha tratando com cuidado a recuperação de seu habilidoso atacante para não "estourá-lo". Mesmo com condições de encarar o Newcastle no fim de semana, Estêvão foi preservado e ficou fora dos relacionados da partida. Agora, ele foi relacionado para o jogo contra o PSG e deve iniciar no banco de reservas contra os franceses.

"Estêvão está de volta aos treinos. Ele fará parte do grupo e vamos avaliar se ele poderá participar da partida em algum momento amanhã", afirmou o treinador, em coletiva nesta segunda (16). O brasileiro, quando esteve em campo, anotou sete vezes e ainda distribuiu três assistências.

No jogo de ida, o Chelsea perdeu para o PSG por 5 a 2, no Parque dos Príncipes. Com isso, os Blues precisam reeditar os 3 a 0 da final da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, placar que levaria a decisão à prorrogação. Liam Rosenior demonstrou confiança e projetou a postura que espera da sua equipe para o novo duelo contra os franceses.

"Vamos pressionar o PSG e jogar para marcar o máximo de gols possível. Meu objetivo é sempre dominar. Cada jogo é sobre construir uma equipe destemida, não importa quem seja o adversário", afirmou.