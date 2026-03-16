Rodrigo Castillo em coletiva no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rodrigo Castillo em coletiva no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/03/2026 12:19

Rio - Contratação mais cara da história do Fluminense, o atacante Rodrigo Castillo, de 27 anos, que já entrou em campo pelo clube carioca em duas partidas, concedeu sua primeira entrevista coletiva no Tricolor, nesta segunda-feira (16), no no CT Carlos Castilho, na Barra Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O argentino abordou a responsabilidade pelo investimento e pela expectativa dos torcedores com a sua contratação.

"Chego com tranquilidade, claro que é uma grande responsabilidade, é uma honra que um clube como o Fluminense tenha feito esse investimento. É algo que me alegra e me faz ter uma grande responsabilidade de responder dentro de campo. Saber da expectativa dos torcedores e do clube é algo que me motiva", afirmou.

O atacante, que custou 10 milhões de dólares (R$ 51,4 milhões), também falou sobre a expectativa de atuar no futebol brasileiro. Castillo admitiu que é necessário uma adaptação bastante complexa para desempenhar seu melhor futebol.

"Para mim, foi um sonho chegar ao futebol brasileiro. Para nós, argentino é bom vir para aqui. Tenho que estar preparado. Chego com muita expectativa, do que pode vir no futuro. No primeiro jogo percebi que preciso me adaptar ao estilo de jogo do Brasil, ao clima, aos meus companheiros. Creio que pouco a pouco vou melhorando", contou.

No Fluminense, Castillo encontrou uma comissão técnica nascida na Argentina. O atacante admitiu que esse será um facilitador importante para se adaptar ao Tricolor.

"É algo positivo da comissão técnica ser argentina, me faz chegar mais seguro. Mas preciso mostrar dentro de campo o motivo do investimento. Os companheiros também têm me ajudado bastante. Sei que aqui se joga muitas partidas, tanto eu quanto o John Kennedy teremos muitas oportunidades", afirmou.

Castillo também abordou suas características. O camisa 19 contou que não é um centroavante fixo, apesar da altura, e que gosta de auxiliar seus companheiros fora da área.

"Eu gosto de ficar na área, mas também sou um jogador que sai, gosto de sair para ajudar meus companheiros. Tenho que conhecê-los melhor para saber como eles gostam de jogar. Com o tempo, iremos nos conhecer melhor"