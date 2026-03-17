Savarino comemora gol pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
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Freytes é desfalque em lista de relacionados do Fluminense para o clássico contra o Vasco
Guga volta a ficar à disposição depois de duas partidas
Hércules cita trunfo do Maracanã para Fluminense brigar pelo Brasileiro: 'Decidido nos detalhes'
Tricolor fará oito dos próximos 13 jogos da competição no estádio
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Marcelo esteve presente no estádio e acompanhou vitória dos Moleques de Xerém
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Nonato sofre novo problema físico e desfalca o Fluminense mais uma vez
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