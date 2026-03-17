Savarino comemora gol pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Savarino comemora gol pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/03/2026 17:39 | Atualizado 18/03/2026 18:25

Rio - O atacante Jefferson Savarino foi convocado pela seleção venezuelana para a Data Fifa de março. O jogador participará dos amistosos contra Trinidad e Tobago, no dia 27, e Uzbequistão, no dia 30. As duas partidas serão disputadas em território uzbeque, exigindo uma longa logística de deslocamento.

Em 2026, Savarino tem se destacado como um dos principais garçons da equipe. O atacante ocupa a vice-liderança em assistências na temporada, com dois passes para gol, ambos distribuídos na última partida contra o Athletico-PR, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele aparece logo atrás de Lucho Acosta, que soma três assistências, e divide posição com Renê e Facundo Bernal.



A convocação pode impactar o planejamento do clube, principalmente pelo curto intervalo entre o segundo amistoso e a retomada do Brasileirão. Existe a possibilidade, com isso, do atacante não estar à disposição para o confronto diante do Corinthians, válido pela nona rodada.

Por outro lado, a lista venezuelana trouxe uma ausência de destaque: Yeferson Soteldo não foi convocado para os compromissos desta Data Fifa. O camisa 7 seguirá treinando normalmente com o elenco durante o período no CT Carlos Castilho.