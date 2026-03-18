Vagno marcou na vitória do Fluminense sobre o BanguMailson Santana/Fluminense FC

Rio - No reencontro com Thiago Neves, o Fluminense venceu o Bangu por 2 a 0, nesta quarta-feira (18), no Estádio Marcelo Vieira, pela terceira rodada da Copa Rio Sub-20. Keven Samuel e Vagno marcaram os gols da vitória dos Moleques de Xerém. O jogo marcou a estreia do ídolo tricolor como treinador de base.
O Fluminense entrou em campo com os reforços dos atacantes Keven Samuel e Wesley Natã. A dupla, que se destacou na categoria sub-17 no ano passado, estava treinando com o profissional e desceu para reforçar o time sub-20. Keven Samuel foi o destaque com o gol e sofrendo o pênalti convertido por Vagno.
A vitória tricolor carimbou a estreia de Thiago Neves como treinador na base. O ex-jogador, que já estava acompanhando o dia a dia da comissão técnica do time profissional do Bangu nas últimas semanas, não pensa em seguir carreira de técnico nos profissionais, conforme apurou O DIA.
Thiago Neves estreou como técnico do Bangu na base - Mailson Santana/Fluminense FC
Marcelo marca presença em Xerém

Thiago Neves não foi o único ídolo do Fluminense presente em Xerém nesta quarta-feira (18). Campeão da Libertadores em 2023, o ex-jogador Marcelo marcou presença no estádio homônimo e acompanhou a vitória dos Moleques de Xerém sobre o Bangu.
"Sempre que venho aqui é uma felicidade imensa. Como eu sempre falo, eu me lembro das coisas que vivi aqui. É a minha casa. Não tem como eu vir ao Brasil e não passar por aqui. Formei uma família aqui e tenho muitos amigos aqui. Fico muito feliz de estar aqui e estar prestigiando os jovens", disse Marcelo.
Marcelo acompanhou a vitória do Fluminense sobre o Bangu, em Xerém - Mailson Santana/Fluminense FC
Revelado no Fluminense, Marcelo retornou em 2023 após 17 anos atuando na Europa, onde se tornou ídolo do Real Madrid, da Espanha. No retorno para o clube do coração, o ex-lateral conquistou o título carioca e da Libertadores. Ao todo, disputou 108 jogos, marcou 11 gols e deu seis assistências.
Com a vitória sobre o Bangu, o Fluminense chegou a sete pontos e alcançou momentaneamente a liderança do Grupo A da Copa Rio Sub-20. Os Moleques de Xerém voltam a campo contra o Olaria, no sábado (21), às 10h (de Brasília), no Estádio da Bariri, pela 5ª rodada da competição.
