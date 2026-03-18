Rio - No reencontro com Thiago Neves, o Fluminense venceu o Bangu por 2 a 0, nesta quarta-feira (18), no Estádio Marcelo Vieira, pela terceira rodada da Copa Rio Sub-20. Keven Samuel e Vagno marcaram os gols da vitória dos Moleques de Xerém. O jogo marcou a estreia do ídolo tricolor como treinador de base.
O Fluminense entrou em campo com os reforços dos atacantes Keven Samuel e Wesley Natã. A dupla, que se destacou na categoria sub-17 no ano passado, estava treinando com o profissional e desceu para reforçar o time sub-20. Keven Samuel foi o destaque com o gol e sofrendo o pênalti convertido por Vagno.
Thiago Neves não foi o único ídolo do Fluminense presente em Xerém nesta quarta-feira (18). Campeão da Libertadores em 2023, o ex-jogador Marcelo marcou presença no estádio homônimo e acompanhou a vitória dos Moleques de Xerém sobre o Bangu.
"Sempre que venho aqui é uma felicidade imensa. Como eu sempre falo, eu me lembro das coisas que vivi aqui. É a minha casa. Não tem como eu vir ao Brasil e não passar por aqui. Formei uma família aqui e tenho muitos amigos aqui. Fico muito feliz de estar aqui e estar prestigiando os jovens", disse Marcelo.
Revelado no Fluminense, Marcelo retornou em 2023 após 17 anos atuando na Europa, onde se tornou ídolo do Real Madrid, da Espanha. No retorno para o clube do coração, o ex-lateral conquistou o título carioca e da Libertadores. Ao todo, disputou 108 jogos, marcou 11 gols e deu seis assistências.
Com a vitória sobre o Bangu, o Fluminense chegou a sete pontos e alcançou momentaneamente a liderança do Grupo A da Copa Rio Sub-20. Os Moleques de Xerém voltam a campo contra o Olaria, no sábado (21), às 10h (de Brasília), no Estádio da Bariri, pela 5ª rodada da competição.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.