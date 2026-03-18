Nonato sofreu nova lesão em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Nonato sofre novo problema físico e desfalca o Fluminense mais uma vez
Volante disputou apenas seis partidas na temporada e não entra em campo desde fevereiro
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