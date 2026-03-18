Nonato sofreu nova lesão em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Nonato sofreu nova lesão em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/03/2026 10:07

O Fluminense segue sem poder contar com Nonato, que completará um mês longe de uma partida oficial. Recuperado da segunda lesão muscular na temporada, o volante sofreu um entorse no tornozelo direito em treino desta semana e será desfalque novamente.



Num primeiro momento, Nonato não enfrenta apenas o Vasco, nesta quarta-feira (18) às 21h30 (de Brasília). Ele será reavaliado no restante da semana para saber se terá condições de retornar no sábado (21), contra o Atlético-MG, também no Maracanã.



Após começar a temporada como titular, o volante não conseguiu uma sequência de jogos por causa de duas lesões: a primeira na coxa esquerda, no início de fevereiro, e a segunda na direita, em 22 do mesmo mês.



Por causa dos problemas médicos, ele só atuou em seis partidas até o momento. Além dele, o Fluminense também tem o desfalque no meio de campo de Bernal, que se recupera de lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho direito.



Com isso, as opções do técnico Luis Zubeldía para o meio de campo são Martinelli e Hércules, os titulares, assim como Otávio e o recém-chegado Alisson. Paulo Henrique Ganso também tem atuado em alguns momentos como volante.