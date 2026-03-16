Arana comemora terceiro gol do Fluminense com comissão técnica - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Arana comemora terceiro gol do Fluminense com comissão técnicaMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 16/03/2026 15:19

Rio - Autor do gol da vitória do Fluminense contra o Athletico Paranaense por 3 a 2 no último domingo (15), Guilherme Arana comentou sobre a briga por posição com Renê. O lateral, de 28 anos, afirmou que tem uma disputa saudável com o companheiro de equipe e que trabalha para estar preparado para aproveitar as oportunidades.





"Eu sou um cara que cheguei aqui para ajudar. É uma briga saudável entre mim e ele (Renê), ele é um cara que já passou por diversos clubes, é um cara vitorioso também, eu respeito. Se eu falar para você que eu não quero jogar, né… Todo mundo quer participar, todo mundo quer a sua vaga. Mas eu sou um cara que acredita que as coisas acontecem naturalmente. Sou um cara que trabalha bastante, e quando a oportunidade aparecer, eu tenho que estar preparado, como hoje", disse Arana.



Na ocasião, o lateral recebeu oportunidade no time titular depois de três jogos começando no banco de reservas. O gol saiu nos acréscimos do segundo tempo após Acosta ser desarmado e a bola sobrar para Arana chutar no ângulo e marcar um golaço, fechando o placar em 3 a 2. Leia mais: Alisson aborda interesse do Corinthians e explica acerto com o Fluminense: 'Privilégio' "Eu sou um cara que cheguei aqui para ajudar. É uma briga saudável entre mim e ele (Renê), ele é um cara que já passou por diversos clubes, é um cara vitorioso também, eu respeito. Se eu falar para você que eu não quero jogar, né… Todo mundo quer participar, todo mundo quer a sua vaga. Mas eu sou um cara que acredita que as coisas acontecem naturalmente. Sou um cara que trabalha bastante, e quando a oportunidade aparecer, eu tenho que estar preparado, como hoje", disse Arana.Na ocasião, o lateral recebeu oportunidade no time titular depois de três jogos começando no banco de reservas. O gol saiu nos acréscimos do segundo tempo após Acosta ser desarmado e a bola sobrar para Arana chutar no ângulo e marcar um golaço, fechando o placar em 3 a 2.





O lateral chegou ao Tricolor no início do ano após longa passagem pelo Atlético Mineiro. Na temporada, atuou em 12 jogos, sete como titular, e teve sua primeira participação em gol justamente contra o Athletico-PR. Confira: Lucho Acosta defende Freytes e faz pedido à torcida do Fluminense O lateral chegou ao Tricolor no início do ano após longa passagem pelo Atlético Mineiro. Na temporada, atuou em 12 jogos, sete como titular, e teve sua primeira participação em gol justamente contra o Athletico-PR.