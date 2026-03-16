Arana comemora terceiro gol do Fluminense com comissão técnicaMarcelo Gonçalves / Fluminense
"Eu sou um cara que cheguei aqui para ajudar. É uma briga saudável entre mim e ele (Renê), ele é um cara que já passou por diversos clubes, é um cara vitorioso também, eu respeito. Se eu falar para você que eu não quero jogar, né… Todo mundo quer participar, todo mundo quer a sua vaga. Mas eu sou um cara que acredita que as coisas acontecem naturalmente. Sou um cara que trabalha bastante, e quando a oportunidade aparecer, eu tenho que estar preparado, como hoje", disse Arana.
Na ocasião, o lateral recebeu oportunidade no time titular depois de três jogos começando no banco de reservas. O gol saiu nos acréscimos do segundo tempo após Acosta ser desarmado e a bola sobrar para Arana chutar no ângulo e marcar um golaço, fechando o placar em 3 a 2.
O lateral chegou ao Tricolor no início do ano após longa passagem pelo Atlético Mineiro. Na temporada, atuou em 12 jogos, sete como titular, e teve sua primeira participação em gol justamente contra o Athletico-PR.
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