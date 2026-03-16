Alisson em entrevista coletivaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Alisson aborda interesse do Corinthians e explica acerto com o Fluminense: 'Privilégio'
Jogador, de 32 anos, foi emprestado até o fim do ano
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