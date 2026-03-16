Alisson em entrevista coletiva - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Alisson em entrevista coletivaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/03/2026 15:02

Rio - Emprestado pelo São Paulo até o fim do ano, o meia Alisson, de 32 anos, concedeu sua primeira entrevista coletiva pelo Fluminense, nesta segunda-feira (16), no CT Carlos Castilho, na Barra Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O veterano abordou o interesse do Corinthians, em sua contratação, e explicou a escolha pelo Fluminense.

"Foi uma negociação que tinha uma pessoa com um carinho especial comigo, que é o Dorival junto com a sua comissão. Acabou que tínhamos o acordo já assinado, ambas partes. Não sabemos o motivo. Se falou muito de pagamentos e tudo, mas acabou que o meu empresário se dispôs no momento também fazer o pagamento, mas futebol é assim e vida que segue", disse.

No Fluminense, Alisson também irá reencontrar um velho conhecido: Luís Zubeldía. Em baixa no São Paulo, o jogador, de 32 anos, acredita que pode viver um novo momento em novos ares.

"Um privilégio muito grande novamente na minha carreira agora, que é vestir a camisa do Fluminense.? Um clube que a partir do momento que me fez essa proposta, não pensei duas vezes em aceitar. Pelo fato de ser um clube gigantesco e por também já ter trabalhado com um treinador que que tive o privilégio, em alguns meses, cheguei a ficar na pré-lista da seleção brasileira por duas, três vezes. Não fosse a lesão que eu tive tão séria, que acabei quebrando a perna, (poderia) ter tido esse privilégio de vestir a camisa da Seleção. Estou muito feliz, muito honrado e espero ir me adaptando novamente, pegando a forma física até pelo tempo que fiquei somente treinando", concluiu.